Horário do treino da F1 hoje: onde assistir ao vivo GP da Espanha

Os pilotos voltam para a pista do Circuito de Barcelona-Catalunha neste sábado, 21 de maio, para disputar o treino classificatório da sexta etapa da temporada 2022 na Fórmula 1, o Grande Prêmio da Espanha. O piloto que garantir a volta mais rápida vai largar em primeiro lugar amanhã. Dessa maneira, fique por dentro e saiba qual é o horário do treino da F1 hoje e onde assistir ao vivo.

Horário do treino da F1 hoje

O treino de classificação na F1 hoje vai começar às 11h, pelo horário de Brasília. Também neste sábado, o terceiro treino livre será realizado no Circuito de Barcelona-Catalunha a partir das 8 horas da manhã, também pelo horário de Brasília.

O Grande Prêmio da Espanha é a sexta etapa da temporada na Fórmula 1, com todos os vinte pilotos na pista. Sem dúvidas, a disputa entre Charles Leclerc, da Ferrari, e Max Verstappen, atual campeão da Red Bull, irá se intensificar ainda mais.

O monegasco lidera a classificação com 104 pontos e duas vitórias na temporada. Já o holandês segue na vice-liderança com 85 pontos e três vitórias em corridas. Já o heptacampeão Lewis Hamilton, da Mercedes, ainda não ganhou.

Durante o fim de semana serão três treinos livres, um classificatório e a corrida no domingo. Confira a programação a seguir na Espanha.

Sábado (21/05)

Treino livre 3 – 08h (BandSports)

Treino classificatório – 11h (Band, Site da Band, BandPlay e BandSports)

Domingo (22/05)

Corrida GP da Espanha – 10h (Band, Site da BAND, BandPlay e BandNewsFM)

Reprise – 16h30 (BandSports)

Onde assistir o treino classificatório da F1 hoje?

O treino classificatório hoje será transmitido ao vivo na BAND, a partir das 11h, pelo horário de Brasília.

Pela TV aberta, o canal da Rede Bandeirantes é quem possui exclusividade nos direitos de transmissão da Fórmula 1, exibindo treinos e a corrida de domingo para todo o Brasil. Basta sintonizar o canal e vibrar com as emoções ao vivo dos seus pilotos favoritos.

Outra opção é o canal BandSports, disponível apenas em operadoras de TV por assinatura. Para verificar se está disponível em seu pacote, entre em contato com a sua operadora de canais.

Online, o site da BAND (www.band.uol.com.br) disponibiliza as imagens gratuitamente. É só acessar e curtir ao vivo os lances do treino hoje.

Como foram os treinos livres na sexta?

O primeiro treino livre trouxe surpresas aos apaixonados por automobilismo. Não porque a Ferrari dominou completamente a disputa, mas porque três novos pilotos entraram em cena ao lado dos veteranos.

Trata-se de Juri Vips, Nick de Vries e Robert Kubica, pilotos da Red Bull, Williams e Alfa Romeo respectivamente. Os novatos puderam disputar o primeiro treino por conta da nova regra da FIA sobre dar oportunidades aos jovens na temporada. Cada time deve escalar os profissionais em até duas sessões, sempre às sextas.

Na corrida, Leclerc levou a melhor e garantiu-se em primeiro com o tempo de 1m19s828. Carlos Sainz, seu companheiro na Ferrari, terminou em segundo lugar, com Verestappen em terceiro.

No segundo treino livre do dia, Verstappen disparou nos minutos iniciais e fez o tempo mais rápido em sua volta. Porém, Leclerc logo assumiu a ponta e conquistou a ponta com 1m19s670.