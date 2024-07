Horário do UFC hoje e onde assistir a luta de sábado (20/07/2024)

A programação do UFC para o Fight Night neste sábado, dia 20 de julho, foi divulgada e o evento em Las Vegas será encabeçado pela luta de MMA feminino das brasileiras Amanda Lemos e Virna Jandiroba. Veja a programação.

O card principal do UFC para o Fight Night de 20 de julho também incluirá a luta entre Brad Tavares e Junyong Park na categoria peso médio. Steve Garcia lutará contra Seungwood Choi na categoria peso pena. Kurt Holobaugh lutará contra Kaynan Kruschewsky na categoria peso leve.

Cody Durden lutará contra Bruno Silva na categoria peso mosca. Dooho Choi lutará contra Bill Alegeo na categoria peso pena.

Que horas começa o UFC hoje?

As preliminares começam às 20h (horário de Brasília), enquanto o card principal iniciará às 23h.

O torcedor acompanha o Card Principal do UFC hoje na Band, na TV aberta, às 20h, horário de Brasília, além da retransmissão gratuita no site da emissora e também no Bandplay. Mais cedo, o Card Preliminar será exibido com exclusividade na plataforma UFC Fight Pass para assinantes.

Card Preliminar - a partir das 20h no UFC Fight Pass

Card Principal - a partir das 23h no UFC Fight Pass

Card do UFC completo hoje

UFC 94 - Sábado, 20 de junho de 2024

Evento principal: As principais concorrentes do peso-palha, nº 3 Amanda Lemos e nº 5 Virna Jandiroba, vão frente a frente no evento principal, já que ambas buscam subir na conversa sobre o campeonato. Lemos (14-3-1) planeja dar sequência à sua forte vitória e ao prêmio de Luta da Noite contra Mackenzie Dern no UFC 298 com outra performance marcante.

Jandiroba (20-3) traz sua sequência de três vitórias para o sábado, com vitórias importantes contra Angela Hill, Marina Rodriguez e Loopy Godinez, buscando continuar o ímpeto contra Lemos.

Co-evento principal: O co-evento principal apresenta um confronto de pesos médios entre Brad Tavares e JunYong Park . Tavares (20-10), um veterano do UFC com vários recordes de pesos médios entre lutadores ativos após sua aparição na temporada 11 do Ultimate Fighter em 2010, busca aumentar suas 15 vitórias no UFC, líder da divisão. Park (17-6) venceu quatro de suas últimas cinco lutas no octógono e planeja fazer uma performance de destaque em sua estreia em 2024.