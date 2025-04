SBT? Onde vai passar o jogo do Real Madrid e Arsenal hoje (16/04)

O Real Madrid recebe o Arsenal nesta quarta-feira, 16 de abril, em jogo de volta das quartas de final da Champions League. O Arsenal tem uma vantagem de três gols para defender no confronto de volta das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid .

Transmissão do jogo do Real Madrid e Arsenal

O jogo Real Madrid x Arsenal está marcado para começar às 16h (horário de Brasília) hoje, quarta-feira, 16 de abril de 2025. A partida acontecerá no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri.

Assinantes Max podem assistir à competição ao vivo online pelo aplicativo e site. O SBT não fará a transmissão.

Data : Quarta-feira, 16 de abril | Hora : 16h

Localização : Estádio Santiago Bernabeu — Madri, Espanha

Transmissão ao vivo: Max

Probabilidades: Real Madrid -140; Empate +300; Arsenal +340

Notícias e foco da equipe do Real Madrid

Ancelotti terá que tomar algumas decisões importantes, com Lucas Vázquez e Fran Garcia previstos para atuarem como laterais direito e esquerdo, respectivamente. Tchouameni começará no meio-campo após cumprir suspensão, e Valverde provavelmente jogará ao lado dele para dar ao Real uma capacidade de pressão alta mais constante. No ataque, Bellingham, Mbappé e Vinicius Junior serão titulares, enquanto Rodrygo deve ser titular, mas não se surpreenda se Brahim Diaz ou Arda Güler entrarem em seu lugar.

FORA: Dani Carvajal (ACL), Eder Militão (ACL), Ferland Mendy (músculo), Eduardo Camavinga (suspensão)

Real Madrid: Thibaut Courtois, Lucas Vazquez, Raul Asencio, Antonio Rudiger, Francisco Garcia, Aurelien Tchouameni, Fede Valverde, Rodrygo, Jude Bellingham, Vinicius Junior, Kylian Mbappe

Notícias da equipe do Arsenal

Os Gunners têm uma defesa muito equilibrada, com Kiwior pronto para continuar no lugar do lesionado Gabriel. Este é um jogo crucial para o zagueiro polonês. No meio-campo, o trio Rice, Partey e Odegaard terá a tarefa de igualar a incrível intensidade do jogo de ida. No ataque, Saka começará pela direita e Martinelli provavelmente será o escolhido para a esquerda, com Merino no ataque. Mas não se surpreenda se Trossard entrar no lugar de Martinelli ou Merino, com suas finalizações decisivas à mão, já que o Arsenal deve ter chances no contra-ataque.

FORA: Gabriel Magalhães (posterior da coxa – MAIS) , Riccardo Calafiori (joelho), Kai Havertz (posterior da coxa – MAIS ), Gabriel Jesus (ruptura do ligamento cruzado anterior – fora da temporada), Takehiro Tomiyasu (joelho), Jorginho (costelas) | QUESTIONÁVEL: Ben White (pancada)

Arsenal: David Raya, Myles Lewis-Skelly, Jakub Kiwior, William Saliba, Jurrien Timber, Mikel Merino, Declan Rice, Martin Odegaard, Gabriel Martinelli, Leandro Trossard, Bukayo Saka

Palpite Real Madrid x Arsenal

Parece que vai ser mais uma tarde épica de Liga dos Campeões no Bernabéu, cheia de drama e brilhantismo individual. O Real Madrid vai jogar tudo para cima do Arsenal, e os Gunners vão ficar assustados, mas eles vão chegar às semifinais com facilidade. Real Madrid 3-1 Arsenal (3-4 no total para o Arsenal)

>> Quem são os maiores campeões da Liga dos Campeões