Horário Fórmula Indy hoje ao vivo e onde assistir etapa de Detroit (05/06)

Pilotos entram na pista para disputar a etapa de Detroit neste domingo, 5 de junho, com transmissão gratuita; Josef Newgarden vai largar em primeiro lugar

Depois de uma prova eletrizante em Indianápolis, chegou a hora dos pilotos disputarem a etapa de Detroit neste domingo, 5 de junho, pela temporada 2022 na Fórmula Indy. A prova é realizada no circuito de rua em Belle Isle Park, nos Estados Unidos, com Josef Newgarden, do Team Penske, largando em primeiro lugar. Confira o horário Fórmula Indy hoje ao vivo e onde assistir ao vivo.

Qual é o horário da Fórmula Indy hoje ao vivo?

O horário da corrida da Fórmula Indy hoje ao vivo vai começar às 16h, quatro da tarde, no horário de Brasília.

O Grande Prêmio de Detroit, nos Estados Unidos, será transmitido ao vivo na TV Cultura, ESPN 4 e Star +, para todos os estados do Brasil.

Pela TV aberta, a Cultura exibe a disputa norte-americana com brasileiros na pista neste domingo. Se você já está acostumado com a TV paga, então deve sintonizar o canal da ESPN 4, com narração de Thiago Alves e comentários de Christian Fittipaldi, Victor Martins e Edgar Mello Filho.

Para quem prefere assistir online, o Star +, serviço de streaming, vai disponibilizar as imagens da corrida em sua plataforma para os assinantes no celular, tablet, computador e smart TV.

Informações da Fórmula Indy hoje:

Data: 05/06/2022

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Belle Isle de Detroit, nos Estados Unidos

Onde assistir: TV Cultura, ESPN 4 e Star +

Grid de largada da Fórmula Indy

O piloto Josef Newgarden, da Team Penske, garantiu a pole position para o GP de Detroit neste domingo, 5 de junho, no Circuito de rua em Belle Isle Park. Em segundo lugar vem Takuma Sato (Dale Coyne) e Simon Pagenaud (Meyer Shank).

O destaque ficou para o brasileiro Hélio Castroneves, em quarto lugar. Confira o grid de largada completo para o GP de Detroit hoje.

1º Josef Newgarden (Team Penske)

2º Takuma Sato (Dale Coyne)

3º Simon Pagenaud (Meyer Shank)

4º Hélio Castroneves (Meyer Shank)

5º Pato O’Ward (Arrow McLaren)

6º David Malukas (Dale Coyne)

7º Colton Herta (Andretti Autosport)

8º Marcus Ericsson (Chip Ganassi)

9º Scott Dixon (Chip Ganassi)

10º Scott McLaughlin (Team Penske)

11º Alexander Rossi (Andretti)

12º Romain Grosjean (Andretti)

13º Conor Daly (Ed Carpenter)

14º Rinus VeeKay (Ed Carpenter)

15º Kyle Kirkwood (A. J. Foyt)

16º Will Power (Team Penske)

17º Santino Ferrucci (Dreyer & Reinbold)

18º Álex Palou (Chip Ganassi)

19º Christian Lundgaard (Rahal Letterman)

20º Jack Harvey (Rahal Letterman)

21º Devlin DeFrancesco (Andretti Steinbrenner)

22º Jimmie Johnson (Chip Ganassi)

23º Graham Rahal (Rahal Letterman)

24º Tatiana Calderon (Foyt Enterprises)

25º Felix Rosenqvist (Arrow McLaren)

26º Dalton Kellett (A. J. Foyt)

Conheça o circuito de Detroit na Fórmula Indy

Diferente da pista de Indianápolis, onde anualmente é realizada a corrida das 500 milhas, o circuito de Detroit é realizado na verdade nas ruas da cidade, localizado em Belle Isle de Detroit, um parque específico no município norte-americano.

O circuito é temporário, contando com 2,35 milhas e 13 curvas, além de mostrar diferentes desafios aos pilotos que participam da prova como zonas de frenagem forte e também retas rápidas, o que exige dos pilotos muita atenção do começo ao fim da corrida.

Ao todo, Belle Isle Park já recebeu 29 corridas na Fórmula Indy desde 1992. Entretanto, esta será a última prova realizada no local, já que em 2023 acontecerá em outro circuito da cidade.

Fórmula Indy calendário 2022

Depois da prova das 500 milhas em Indianápolis, com a vitória do sueco Marcus Ericsson, os participantes da Fórmula Indy disputam neste domingo a sexta prova da temporada. Detroit já é uma velha conhecida dos pilotos, adorada por muitos e odiada por alguns.

A competição começou a sua temporada no GP de São Petersburgo em fevereiro, na Rússia, onde o australiano Scott McLaughin faturou a vitória. Josef Newgarden já garantiu duas vitórias, enquanto Scott, Marcus Ericsson, Pato e Colton venceram uma.

Confira a programação completa da temporada 2022 na Fórmula Indy.

GP de São Petersburgo – Scott McLaughin

GP do Texas – Josef Newgarden

GP de Long Beach – Josef Newgarden

GP de Alabama – Pato O’Ward

GP de Indianápolis Misto – Colton Herta

GP das 500 milhas de Indianápolis – Marcus Ericsson

GP de Detroit – 05 de junho

GP de Road América – 12 de junho

GP de Mid-Ohio – 03 de julho

GP de Toronto, no Canadá – 17 de julho

GP de Iowa – 23 de julho

GP de Iowa – 30 de julho

GP de Nashville – 07 de agosto

GP de Gateway – 20 de agosto

GP de Portland – 04 de setembro

GP da Laguna Seca, Monterrey – 11 de setembro

+ Fórmula 1 x Fórmula Indy: saiba quais são as principais diferenças