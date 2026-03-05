Horários da Fórmula 1 na Austrália: treinos, classificatório e corrida de 2026

A Fórmula 1 dá início ao GP da Austrália neste fim de semana. Por causa do fuso horário, a programação da Austrália tem início na quinta-feira, 5 de março, com treino livre, e segue até domingo, dia 8 de março, com a corrida no Circuito Albert Park.

Que horas é a corrida da Austrália

Os pilotos de Fórmula 1 estão de volta! Confira a programação.

Quinta-feira, 5 de março

Treino livre 1: 22h30 (sportv3, sportv4k)

Sexta-feira, 6 de março

Treino livre 2: 2h (sportv3, sportv4k)

Treino livre 3: 22h30 (sportv3, sportv4k)

Sábado, 7 de março

Classificação: 2h (sportv3, sportv4k)

Domingo, 8 de março

Corrida: 00h15 (Globo)

Onde assistir ao GP da Austrália de 2026

O Grande Prêmio da Austrália na Fórmula 1 vai passar na Globo, pela TV aberta disponível para todos os estados do Brasil, no próximo domingo, 8 de março de 2026. Everaldo Marques será o narrador principal.

Com exclusividade, voltou a possuir os direitos de transmissão da competição de automobilismo e, por isso, exibe todas as emoções aos finais de semana para todo o país.

Como funciona a Fórmula 1

A Fórmula 1 em 2026 marca o início de uma nova era técnica, onde o equilíbrio entre potência elétrica e combustão sustentável define o vencedor. O fim de semana começa com o Primeiro Treino Livre (TL1), sessão fundamental para que pilotos e equipes calibrem a nova aerodinâmica ativa dos carros, que ajustam as asas dianteiras e traseiras para reduzir o arrasto em retas e ganhar pressão em curvas. Neste momento, o foco recai sobre a coleta de dados de telemetria e o comportamento dos pneus, mas principalmente na gestão da regeneração de energia das baterias, que agora entregam quase metade da potência total do motor.

Nos fins de semana com formato reduzido, a Qualificação Sprint (Sprint Shootout) define o grid de largada para a corrida curta. Ela ocorre em etapas eliminatórias rápidas, onde os pilotos mais lentos são cortados a cada rodada até que os mais velozes disputem a posição de honra. A Corrida Sprint, disputada no sábado, percorre aproximadamente 100 km e premia os oito primeiros colocados com pontos no campeonato. Este evento serve como um teste de agressividade, onde os pilotos utilizam o novo sistema de Manual Override, um boost de energia elétrica extra, para realizar ultrapassagens sem a necessidade de paradas nos boxes.

A definição do grid de largada para o evento principal acontece na Qualificação Principal, dividida nas tradicionais sessões Q1, Q2 e Q3. Os pilotos enfrentam três rodadas eliminatórias de alta pressão, onde a busca pela pole position exige precisão absoluta com os carros agora mais curtos, estreitos e leves do que nas temporadas anteriores. O resultado desta sessão determina exatamente a ordem em que os carros alinharão para a prova de domingo, independentemente do que tenha ocorrido na Sprint.

O Grande Prêmio é o ápice do fim de semana, realizado no domingo sobre uma distância total de 305 quilômetros. Nesta prova de resistência e estratégia, os pilotos devem gerenciar o uso de diferentes compostos de pneus e a distribuição de energia elétrica ao longo das voltas para evitar a perda de rendimento. As paradas nos boxes continuam sendo momentos cruciais, mas a vitória em 2026 depende cada vez mais da habilidade do piloto em alternar entre os modos de aerodinâmica ativa e o uso tático da potência híbrida para atacar ou defender sua posição até a bandeirada final.