Jogo do Corinthians futsal hoje: onde assistir Umuarama x Corinthians – 08/09

Hoje tem jogo do Corinthians futsal contra o Umuarama nesta sexta-feira, 8 de setembro, no Ginásio Amario Vieira da Costa, pela 22ª rodada da fase classificatória da Liga Nacional de Futsal, a LNF. Com início às 20h (de Brasília), saiba onde assistir Umuarama x Corinthians ao vivo.

Quem vai transmitir o jogo do Corinthians futsal hoje?

A partida entre Umuarama x Corinthians futsal será transmitida na LNF TV, disponível na plataforma NSports para assinantes por R$ 99,90. Nenhuma emissora de televisão tem os direitos de imagem do campeonato, portanto não dá para ver o jogo na TV nesta nesta sexta-feira.

O Timão ocupa a décima colocação na tabela da LNF com 32 pontos, somados em oito, oito empates e cinco derrotas em 21 partidas disputadas. O Corinthians futsal vem de vitória contra o Taubaté por 4 a 2, e hoje entra em quadra com Lucas Oliveira; Tatinho, Daniel, Japonês, Deives e Canabarro.

O Umuarama está em 16º lugar com 23 pontos, com cinco triunfos, oito empates e oito derrotas na classificação sob o mesmo número de jogos. Anfitrião, o time paranaense terá que segurar a pressão dos adversários.

Horário: 20h (de Brasília)

Local: Ginásio Amario Vieira da Costa

Rodada: 22ª na fase classificatória

Onde assistir jogo do Corinthians futsal: LNF TV

Como funciona a LNF?

Vinte e quatro times disputam a Liga Nacional de Futsal, a LNF, principal campeonato da modalidade no Brasil e o principal da América do Sul, dividida em cinco fases: a classificatória, oitavas de final, quartas de final, semifinal e a final.

A vitória dá três pontos para o grupo enquanto o empate garante um para os dois. Na fase classificatória, as 24 equipes jogam entre si em turno único, onde as 16 melhores da classificação avançam para a segunda fase, as oitavas de final.

Em caso de empate na classificatória, os critério utilizados pela LNF são: número de vitórias, saldo de gols, gols marcados, menor número de gols sofridos, menor número de cartões vermelhos e amarelos, e o sorteio.

Nas oitavas de final, o chaveamento olímpico forma os confrontos da seguinte maneira: o 1º jogará contra o 16º, o 2º enfrentará o 15º, o 3º vai lutar contra o 14º e assim sucessivamente em ida e volta. O elenco que somar mais pontos e gols entre as duas partidas avança para as quartas de final.

Em caso de empate nas etapas eliminatórias, a prorrogação com duas etapas de 10 minutos em quadra será realizado, e caso a igualdade permaneça estará classificada a equipe com a melhor colocação na 1ª Fase Classificatória.

Daí, vão para as quartas de final, semifinal e a final.

Classificação atualizada da LNF

O Joinville permanece na liderança da classificação da LFN, liga de futsal, até o início da 22ª rodada nesta sexta-feira, 8 de setembro, com duelos na programação.

1 Joinville - 48 pontos

2 Magnus - 47 pontos

3 Atlântico - 45 pontos

4 Cascavel - 39 pontos

5 Tubarão - 38 pontos

6 ACBF - 36 pontos

7 Jaraguá - 36 pontos

8 Minas - 35 pontos

9 Santo André Intelli - 32 pontos

10 Corinthians - 32 pontos

11 Praia Clube - 28 pontos

12 Pato - 28 pontos

13 Foz Cataratas - 28 pontos

14 Assoeva - 27 pontos

15 Joaçaba - 25 pontos

16 Umuarama - 23 pontos

17 Campo Mourão - 22 pontos

18 São José - 21 pontos

19 Marreco - 20 pontos

20 Esporte Futuro - 20 pontos

21 Taubaté - 13 pontos

22 Blumenau - 13 pontos

23 São Lourenço - 13 pontos

24 Brasília - 11 pontos

