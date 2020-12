Quem é John Madden, o homem que dá nome ao game da NFL

Quando se fala em jogar futebol americano no videogame, apenas um nome vem à mente: Madden NFL. Afinal, o pioneiro simulador da EA Sports praticamente monopolizou a bola oval no universo dos games. Não à toa, é um sucesso de vendas nos Estados Unidos desde os anos 1990.

Mas por que o nome do jogo de futebol americano mais popular do mercado é Madden NFL? Quem é Madden, afinal? Para entender, precisamos voltar a 1988, ano em que o game foi lançado nos Estados Unidos.

Quem é John Madden

John Madden, hoje com 84 anos, era um promissor atleta de futebol americano universitário, que podia jogar tanto no ataque quanto na defesa. Em 1958, ele foi draftado pelo Philadelphia Eagles, mas não conseguiu se firmar como jogador profissional por causa de uma lesão no joelho. Assim, desde cedo, ele iniciou a carreira como técnico.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Com apenas 32 anos, John Madden assumiu o cargo de treinador do Oakland Raiders na NFL. O time, então, passou a frequentar as finais de conferência nos anos 1970, até que o título finalmente veio em 1976. Dois anos mais tarde, Madden encerrou a carreira de treinador sem nunca ter deixado os Raiders com saldo negativo de vitórias ao longo de suas 10 temporadas à frente da franquia.

O desempenho de Madden como treinador na NFL o levaria ao Hall da Fama do futebol americano em 2006. No entanto, ele ficou famoso de verdade quando virou comentarista de TV, logo após se aposentar dos gramados, em 1979.

Madden NFL: a origem do nome

O sucesso de John Madden como comentarista foi imediato. Sua habilidade para explicar de forma simples os aspectos mais complicados do jogo, assim como seus bordões, como o famoso “boom!”, fizeram de Madden um fenômeno de audiência. Assim, ele venceu o Emmy Awards, o Oscar da TV, nada menos do que 16 vezes.

O nome de John Madden, então, ficou valorizado no mercado publicitário. O comentarista fazia anúncios de lojas e até de cerveja. Até que, em 1988, veio um convite da Electronic Arts para ser o garoto-propaganda de um jogo de futebol americano que seria lançado para os sistemas Commodore, Apple II e MS-DOS. Nascia, portanto, o Madden NFL.

Madden NFL e a evolução do videogame

A primeira edição do Madden NFL, entretanto, não chegou a emplacar no mercado. Mas, quando o Madden 91 foi lançado para Mega Drive, a mística em torno da franquia começava a se desenvolver. Afinal, o avanço em relação aos gráficos e vozes digitalizadas era evidente. O game, então, começava a se consolidar como um dos mais populares dos Estados Unidos.

No entanto, as primeiras edições do Madden não tinham o licenciamento das equipes da NFL, e traziam apenas times genéricos. Isso mudou em 1994, quando os jogadores, estádios e franquias retratados no game passaram a ser os mesmos da vida real. A partir de 1999, portanto, o Madden NFL abandonou os antigos consoles Mega Drive e Super NES e começou a rodar em PlayStation e Nintendo 64.

A maldição das capas

No começo, até 1998, o próprio John Madden aparecia nas capas do game. A partir da chegada do PlayStation 2, a EA Sports passou a chamar apenas jogadores da NFL para promover o simulador.

Começava, então, a lenda da maldição das capas do Madden NFL. Afinal, o primeiro jogador a divulgar o game, Garrison Hearst, quebrou o tornozelo nos playoffs. A partir de então, todos os atletas destacados pelo jogo passaram a acumular insucessos na temporada em que estampavam a capa.

A sequência acabou apenas no Madden 09, quando Brett Favre escapou da maldição. Desde então, aliás, a lenda se enfraqueceu. Em 2018, por exemplo, Tom Brady fez a capa do Madden e levou os Patriots a mais um Super Bowl.

A maldição da capa, no entanto, está longe de se estender para as vendas do Madden NFL. Estima-se que, desde seu lançamento, mais de 130 milhões de cópias do simulador tenham sido vendidas em todo o mundo. Atualmente, é o único game de futebol americano oficialmente licenciado pela liga.