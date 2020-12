Kaká no São Paulo? ex-jogador deve voltar ao clube, mas não em campo

O presidente eleito Julio Casares convidou Kaká para fazer parte do futebol do São Paulo em 2021. A ideia é que o ídolo são-paulino faça parte do Comitê Avançado de Futebol (CAF), mas com uma função voluntária e não remunerada.

O mandatário do clube gostaria de contar com representantes da área médica, financeira e ex-atletas nesse departamento auxiliar. Por isso, aposentado dos gramados desde 2017,o ex-meia foi um dos convidados.

Kaká no São Paulo

Eleito melhor jogador do mundo em 2007, Kaká passa, desde março, por um período de experiência em gestão esportiva em diferentes departamentos do São Paulo. Ele faz um curso na UEFA e utiliza as instalações do clube para por na prática as matérias estudadas em sala.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Com Kaká no São Paulo, o clube poderia usar sua imagem para divulgação e parcerias internacionais. De acordo com Casares, o eterno camisa 22 do Milan possui o perfil necessário para ocupar um cargo que permita fazer acordos no exterior, devido sua longa carreira na Europa. Além da equipe italiana, o brasileiro jogou pelo Real Madrid, da Espanha, e Orlando City, dos Estados Unidos.

Muricy retornará ao São Paulo

Outro ídolo são-paulino que deve voltar ao clube é Muricy Ramalho. O técnico, que comandou os títulos brasileiros de 2006, 2007 e 2008, ocupará um cargo de coordenador de futebol. A ideia é que Muricy atue ao lado do esporte no âmbito profissional e nas divisões de base.

Ao que tudo indica, o ex-treinador já aceitou o convite de Casares, mas ainda falta assinar o contrato. No entanto, Muricy já se despediu dos companheiros de Rede Globo – emissora que trabalhava como comentarista – e no início de 2021, deve fechar oficialmente com o São Paulo.

+ Flamengo é o clube brasileiro mais comentado no Twitter em 2020

Raí deve continuar até fevereiro

Raí não deverá fazer parte da diretoria são-paulina de 2021. Entretanto, Casares convidou o ídolo tricolor para permanecer em seu cargo até a conclusão da temporada, que se encerra em fevereiro. Mas, embora o convite já tenha sido feito, Raí não deu sua resposta até então.