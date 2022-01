Lewis Hamilton comemora aniversário de 37 anos e ganha homenagens

O heptacampeão da Fórmula 1, Lewis Hamilton, comemora 37 anos hoje, sexta-feira em 7 de janeiro de 2022. O piloto da Mercedes não conquistou o seu oitavo título em 2021, mas teve um ano fantástico com recordes e o seu desempenho nas pistas melhorando cada vez mais. Mesmo com rumores de uma possível aposentadoria, celebramos o aniversário de Lewis Hamilton.

Lewis Hamilton comemora aniversário

O sete vezes campeão da Fórmula 1, Lewis Hamilton comemora 37 anos nesta sexta-feira em 7 de janeiro. O britânico teve um ano difícil em 2021 depois de perder o título mundial para Max Verstappen, da Red Bull, em uma temporada repleta de rivalidade nas pistas e fora delas.

Mesmo assim, o piloto da Mercedes conseguiu se manter no alto nível e exibir o seu melhor, pronto para disputar uma nova temporada da Fórmula 1. Hamilton venceu sete provas, além de atingir o número de 103 pole positions na carreira.

No entanto, mesmo com todas as conquistas, os rumores de aposentadoria cresceram após o astro sumir das redes sociais logo após perder o título para Verstappen.

Toto Wolff, chefão da Mercedes, falou sobre Hamilton em entrevista coletiva, esperando contar com o piloto em 2022. Toto também abordou o assunto sobre a dor que vem sentindo ao perder o campeonato, especialmente Lewis.

“Eu espero muito que Lewis continue correndo, porque ele é o maior piloto de todos os tempos. Quando você olha do ponto de vista das últimas quatro corridas, ele dominou. Então, estaremos trabalhando nos eventos nas próximas semanas e meses e eu acho que como um piloto, seu coração dirá‘ Eu preciso continuar ’porque ele está no auge do seu jogo. Mas temos que superar a dor que foi causada sobre ele no domingo".

Conquistas de Lewis Hamilton

Hamilton aparece empatado com o alemão Michael Schumacher, com sete títulos para cada. O britânico venceu a competição nos anos de 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 e 2020.

O britânico ainda conta com 103 pole positions, com 288 GPs disputados em toda a carreira. Ele utiliza o número 44 nas pistas, tendo 103 vitórias e 182 pódios.

Lewis tem uma forte ligação com Ayrton Senna, onde o piloto garante que o brasileiro é o seu ídolo maior no automobilismo. Além disso, quando vem ao Brasil, garante que se sente em casa ao receber todo o amor dos torcedores brasileiros.

Mesmo com rumores de aposentadoria em seu aniversário, Lewis Hamilton ainda tem muito o que conquistar pela frente.

Mercedes e fãs parabenizam Hamilton por aniversário

Com o seu maior piloto fazendo aniversário, a Mercedes tratou de exibir os parabéns através das redes sociais. Em uma montagem de Lewis Hamilton com o seu carro e a sua letra, a marca desejou os parabéns e celebrou as conquistas do britânico.

"7x campeão de F1. Centurião. Recordista. Cavaleiro do Reino".

7x F1 Champion. Centurion. Record Breaker. Knight of the Realm. Happy Birthday @LewisHamilton 🐐💜 pic.twitter.com/ItrZ9VczuX — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) January 7, 2022

Torcedores da Mercedes e apaixonados por Hamilton também aproveitaram para desejar os parabéns para o piloto através das redes sociais.

Hoje é aniversário do heptacampeão! Lewis Hamilton completa 37 anos! pic.twitter.com/NDU0tNGZ6c — Massinha Desaposentado (@MassinhaF1_) January 7, 2022

Com o apelido carinhoso de "patrão", apoiadores da Mercedes desejaram um feliz aniversário para Hamilton.

TODOS DESEJANDO UM FELIZ E ABENÇOADO ANIVERSÁRIO A SIR LEWIS HAMILTON✨ O PATRÃO COMPLETOU 37 ANOS 💜 pic.twitter.com/EsHz91wwSH — Jahmilton 🎄👑 (@Jahmilton44) January 7, 2022

feliz aniversário lewis hamilton te amo — louise (@lousesantos) January 7, 2022

Leia também:

Quais são as contratações do Corinthians para 2022 e quem pode chegar