Libertadores da América: saiba onde assistir os jogos da última rodada

A Copa Libertadores da América retorna nesta semana para a última rodada da fase classificatória. Com 11 equipes já classificadas às oitavas de final, a competição terá jogos nesta terça (20), quarta (21) e quinta-feira (22).

Quem já está classificado às oitavas da Libertadores?

Para as oitavas de final, avançam 16 equipes. No entanto, com uma rodada de antecedência, 11 clubes já garantiram a vaga. Destes, cinco são brasileiros.

Confira os classificados:

Nacional (URU)

Boca Jrs (ARG)

Grêmio (BRA)

Ath. Paranaense (BRA)

LDU (EQU)

Racing (ARG)

Palmeiras (BRA)

River Plate (ARG)

Flamengo (BRA)

Santos (BRA)

Guaraní (PAR)

Dentre os brasileiros, Internacional e São Paulo não estão garantidos na próxima fase, mas a equipe gaúcha ainda tem chances.

No entanto, para isso, precisa apenas empatar contra a Universidad Católica – equipe já desclassificada – que está garantido na próxima fase.

Contudo, caso perca, precisa torcer para que o rival Grêmio, não perca para o América de Cali.

Se o Inter ainda tem esperanças, a situação do São Paulo é diferente. O Tricolor Paulista já está sem chances de avançar às oitavas, mas joga contra o Binacional, no Morumbi, para garantir vaga na Copa Sul-Americana.

Quem ainda respira na Libertadores?

Grupos:

A: Com Flamengo classificado, então Independiente Dell Valle e Júnior de Barranquila duelam pela a segunda vaga do grupo.

B: Tudo definido, Palmeiras e Guaraní classificados.

C: Athletico PR classificado, no entanto Jorge Wilstermann, Peñarol e Colo Colo ainda brigam pela segunda vaga.

D: LDU e River Plate classificados.

E: Grêmio já classificado, mas América de Cali e Inter disputam a segunda vaga do grupo.

F: Nacional e Racing já garantidos nas oitavas.

G: Santos classificado, mas o restante do grupo – Delfin, Defensa y Justicia e Olimpia – brigam pela segunda vaga.

H: Boca Juniors classificado, no entanto Libertad e Caracas ainda com chances.

Saiba onde assistir os jogos da Libertadores:

Jogos de terça-feira

Olimipia x Delfín – 19h15 – Fox Sports

Santos x Defensa y Justicia – 19h15 – CONMEBOL TV

Peñarol x Ath. Paranaense – 21h30 – Fox Sports

Colo Colo x J.Wilstermann – 21h30 – CONMEBOL TV

River Plate x LDU – 21h30 – CONMEBOL TV

São Paulo x Binacional – 21h30 – Fox Sports

Quarta-feira

Nacional x Alianza Lima – 19h15 – Fox Sports

Racing Club x Estudiantes de Mérida – 19h15 – CONMEBOL TV

Ind. Del Valle x Barcelona – 21h30 – CONMEBOL TV

Flamengo x Junior – 21h30 – SBT e CONMEBOL TV

Bolívar x Guanarí – 21h30 – Fox Sports

Palmeiras x Tigre – 21h30 – SBT e Fox Sports

Quinta-feira

U.Católica x Internacional – 21h30 – Facebook

Grêmio x América de Cali – 21h30 – Facebook

Libertad x DIM – 21h30 – Facebook

Boca Jrs x Caracas – 21h30 – Facebook

Cronograma da Libertadores

A CONMEBOL divulgou nesta semana que o sorteio para as oitavas de final, deve ocorrer no dia 23 de outubro. A entidade também já planejou as datas do mata-mata, mas o dia da final ainda não está garantido.

No sorteio serão definidos os confrontos da próxima fase, mas vale lembrar que os primeiros colocados enfrentam os segundos.