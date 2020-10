Corinthians dá vexame e perde para o Flamengo de 5 a 1 na Arena

Após vencer na estreia de Mancini, Timão não se encaixou e sofreu goleada histórica para o Flamengo, dentro de casa. Resultado deixa os cariocas na liderança do Brasileiro, temporariamente. Já o Alvinegro, continua sua luta perto do Z-4.

Corinthians e Flamengo fizeram neste domingo (18) o clássico interestadual entre as equipes de maiores torcidas do Brasil. Mesmo jogando na Neo Química Arena, a equipe carioca soube se impor e aplicou goleada de 5 a 1 sobre o rival, em partida válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o Flamengo assumiu a liderança do Brasileirão. No entanto, Internacional e Atlético MG – equipes que podem passar o Mengão – ainda jogam na rodada. O Colorado enfrenta o Vasco da Gama, hoje, às 18h15; e o Galo pega o Bahia, nesta segunda às 20h.

Embora o jogo movimente multidões, dentro de campo não houve público devido à pandemia da Covid-19.

Como foi o duelo entre Corinthians e Flamengo?

Primeiramente, o atacante rubro-negro, Pedro, abriu o placar aos 9′ do primeiro tempo. No entanto, o VAR foi consultado e o gol foi anulado devido a bola ter saído pela lateral no início da jogada.

Entretanto, Everton Ribeiro aos 31′ abriu o placar para os cariocas. Após cruzamento de Filipe Luís, o camisa 7 ganhou de Lucas Piton e abriu o placar do clássico.

E o primeiro tempo terminou assim, 1 a 0 para o Flamengo diante do Corinthians.

Segundo tempo

Na segunda etapa, logo aos 6 minutos, Vitinho ampliou o marcador. Everton Ribeiro cortou Otero e rolou para Vitinho, que da entrada da área, mandou a bola para o cantinho do gol.

Logo depois, Natan fez mais um para o Flamengo. Após escanteio cobrado pelo camisa 7 do Mengão, o zagueiro ganhou no alto de Fagner e fez 3 a 0.

Embora os cariocas tiveram um gol anulado, o Timão também teve. Gil anotou de cabeça para os donos da casa, mas estava impedido.

No entanto, logo depois Gil fez mais um para o Alvinegro, e dessa vez, valeu. Luan cobrou falta e o zagueiro subiu de cabeça para fazer o gol de honra dos donos da casa.

O Flamengo continuou sem piedade. Aos 26′, Isla cruzou rasteiro e Bruno Henrique marcou o quarto gol dos cariocas.

E ainda coube mais um. O volante corinthiano, Gabriel, saiu jogando errado e Arão roubou a bola. O volante flamenguista tocou para Bruno Henrique que abriu para Diego. O meia limpou Gil e saiu na cara do gol para decretar números finais ao duelo.

Próximos jogos de Corinthians e Flamengo

Na próxima rodada, o Corinthians joga fora de casa contra o Vasco na quarta (21), às 21h30. Já o Flamengo, volta a campo no domingo (25), contra o Internacional, também fora de casa.