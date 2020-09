Libertadores: saiba onde assistir seu time na quinta rodada

A Copa Libertadores da América inicia nesta terça-feira (29) a quinta rodada da fase de classificação. A princípio, serão seis jogos hoje, sete na quarta e três nesta quinta-feira.

A rodada é decisiva para algumas equipes brasileiras, como por exemplo ao São Paulo FC que joga amanhã, e caso perca para o River Plate fora de casa, não avança às oitavas de final.

A equipe paulista é a que está numa pior situação na Libertadores, em relação ao brasileiros. Ademais, os outros representantes do país, em sua maioria, podem garantir a vaga na próxima fase já nesta rodada.

Como está a situação dos brasileiros na Libertadores?

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Flamengo

O Flamengo joga em casa nesta quarta-feira contra o Independiente Del Valle, às 21h30.

No entanto, a equipe equatoriana comunicou nesta terça-feira novos casos de jogadores testados positivos para Covid-19, e chega a oito baixas para o confronto.

O Rubro-Negro está na segunda colocação do grupo com 9 pontos, assim como a mesma pontuação do Del Valle.

Caso vença o duelo, o Mengo fica muito próxima da classificação à próxima fase da Libertadores.

Palmeiras

O Palmeiras entra em campo também nesta quarta, mas às 19h15. O Verdão enfrenta o Bolívar no Allianz, e apenas um empate garante o time de Vanderlei Luxemburgo na próxima fase da Libertadores.

A equipe está com 10 pontos na competição e continua invicta com três vitórias e um empate.

Athletico PR

O Athletico PR, assim como o Palmeiras, é líder de seu grupo e pode se classificar às oitavas da Libertadores já nesta rodada.

Os paranaenses jogam nesta terça, às 21h30, na Arena da Baixada, contra o Jorge Wilstermann e só dependem de si para garantir a vaga hoje.

São Paulo FC

Como dito anteriormente, o São Paulo FC está na situação mais complicada entre as equipes brasileiras.

O Tricolor entra em campo nesta quarta, às 21h30, contra o River Plate, na Argentina. Porém, o jogo não será no Monumental de Nuñez, mas sim no Avallenada.

Com quatro pontos, caso perca para os argentinos, os paulistas entram na última rodada da Libertadores já sem chances de classificação.

É tudo ou nada para o Tricolor, tricampeão da Libertadores.

Internacional e Grêmio

Semelhantemente no grupo E, Internacional e Grêmio vivem situações parecidas.

Com 7 pontos cada, os rivais também podem já se garantir na próxima fase da Libertadores caso vençam seus jogos.

O Colorado entra em campo contra o América de Cali, fora de casa, nesta terça às 21h30.

Assim como o rival, o Tricolor Gaúcho também joga hoje, mas só que às 19h15. No entanto, o time de Renato Gaúcho joga em casa contra a Universidad Católica.

Santos

O santos entra em campo na quinta-feira, às 19h00, sendo o último brasileiro a jogar nesta rodada da Libertadores.

O time de Cuca enfrenta o Olímpia, no Paraguai, e apenas um empate já garante o Peixe na próxima fase.

Onde assistir aos jogos da Libertadores:

A CONMEBOL divulgou a grade transmissões dos jogos da quinta rodada da Libertadores.

Embora tenha partidas de equipes brasileiras nos três dias de jogos. Apenas na quarta, as partidas serão transmitidas na TV aberta, pelo SBT.

Jogos de terça-feira da Libertadores (29)

Grêmio (BRA) x U. Católica (CHI) – 19h15 – CONMEBOL TV

Peñarol (URU) x Colo-colo (CHI) – 19h15 – FOX Sports

Boca Juniors (ARG) x Libertad (PAR) – 21h30 – FOX Sports

A. Paranaense (BRA) x J. Wilstermann (BOL) – 21h30 – CONMEBOL TV

América de Cali (COL) x Internacional (BRA) – 21h30 – FOX Sports

LDU (EQU) x Binacional (PER) – 21h30 – ESPN Brasil

Jogos de quarta-feira da Libertadores (30)

Palmeiras (BRA) x Bolívar (BOL) – 19h15 – FOX Sports

Nacional (URU) x Racing (ARG) – 19h15 – CONMEBOL TV

Caracas (VEN) x Independente de Medelín (COL) – 19h15 – CONMEBOL TV

Junior (COL) x Barcelona (EQU) – 21h30 – CONMEBOL TV

Alianza Lima (PER) x E. Mérida (VEN) – 21h30 – CONMEBOL TV

River Plate (ARG) x São Paulo FC (BRA) – 21h30 – SBT e FOX Sports

Flamengo (BRA) x Del Valle (EQU) – 21h30 – CONMEBOL TV

Jogos de quinta-feira da Libertadores (1/10)

Olimpia (PAR) x Santos (URU) – 19h00 – Facebook Watch

Tigre (ARG) x Guaraní (PAR) – 21h00 – Facebook Watch

Delfín (EQU) x Defensa y Justicia (BRA) – 23h00 – Facebook Watch