Liga das Nações: como funciona o torneio entre seleções europeias

As principais seleções da Europa entram em campo para a disputa da Liga das Nações da UEFA, torneio que substitui os amistosos internacionais. A competição bienal foi criada em 2018 e, portanto, está em sua segunda edição. O atual campeão é Portugal, que conta com o craque Cristiano Ronaldo para defender o título.

No entanto, por ser uma competição nova, o formato da Liga das Nações da UEFA ainda confunde muitos torcedores. Afinal, vale vaga em outras competições? Quando acontecem os jogos? Onde assistir? Veja a seguir algumas respostas para as principais dúvidas sobre como funciona o campeonato.

Datas da Liga das Nações

A edição de 2020/2021 da Liga das Nações da UEFA começou no último dia 3 de setembro, com o clássico entre Alemanha e Espanha abrindo os jogos da primeira rodada. As duas seleções empataram por 1 a 1 em Stuttgart, na Alemanha.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Como em todas as datas Fifa, que são os períodos reservados para os jogos internacionais, cada seleção disputará duas rodadas por vez. Assim, o início da fase de grupos aconteceu entre os dias 3 e 8 de setembro. As próximas datas já confirmadas são 10/11 e 13/14 de outubro, além de 14/15 e 17/18 de novembro.

Como funciona o torneio

As 55 seleções nacionais da UEFA foram divididas de acordo com a posição no ranking entre as Ligas A, B e C, com 16 equipes cada, e a Liga D, com mais sete times. Todos jogam duas vezes entre si, totalizando seis rodadas. Os vencedores dos grupos sobem para a liga superior, e os últimos colocados caem para a liga inferior.

Já os líderes dos grupos da Liga A se classificam para a fase final da competição, com jogos eliminatórios para decidir o campeão. A UEFA definirá um dos quatro países finalistas como sede das partidas decisivas. A princípio, a fase final aconteceria em junho de 2021. Mas ficará para setembro ou outubro por causa da Eurocopa, adiada devido à pandemia e remarcada para o meio do ano que vem.

Na edição anterior, finalizada em junho de 2019, as seleções classificadas para a fase final foram Inglaterra, Holanda, Suíça e Portugal, escolhido como país-sede. Jogando em casa, os atuais campeões europeus não decepcionaram e ficaram com o título após vitória sobre a Holanda na decisão.

Ainda na edição passada, a Alemanha chegou a sofrer rebaixamento, mas se salvou graças a uma mudança no regulamento. Assim, na Liga das Nações de 2020/2021, a Liga A ganhou um grupo a mais, passando a ser disputada por 16 seleções ao invés de apenas 12. A ideia é preencher ainda mais o calendário das seleções, a fim de eliminar de vez os amistosos.

Participantes da Liga das Nações

Nesta edição, o atual campeão Portugal terá uma missão difícil: superar a campeã mundial França no Grupo 3. No Grupo 1, a briga é entre Itália e Holanda, enquanto Bélgica e Inglaterra reeditam a semifinal da Copa do Mundo no Grupo 2. Finalmente, o Grupo 4 tem Espanha e Alemanha entre os favoritos para avançar à fase final. Veja a seguir todos os grupos:

Liga A

Holanda, Itália, Bósnia e Polônia Inglaterra, Bélgica, Dinamarca e Islândia Portugal, França, Suécia e Croácia Suíça, Espanha, Ucrânia e Alemanha

Liga B

Áustria, Noruega, Irlanda do Norte e Romênia República Tcheca, Escócia, Eslováquia e Israel Rússia, Sérvia, Turquia e Hungria País de Gales, Finlândia, Irlanda e Bulgária

Liga C

Montenegro, Chipre, Luxemburgo e Azerbaijão Geórgia, Macedônia do Norte, Estônia e Armênia Grécia, Kosovo, Eslovênia e Moldova Albânia, Belarus, Lituânia e Cazaquistão

Liga D

Ilhas Faroe, Letônia, Andorra e Malta Gibraltar, Liechtenstein e San Marino

Vaga para outras competições

A partir da edição de 2020/2021, a Liga das Nações da UEFA ganha uma importância a mais. Afinal, além de ser um atalho para a Eurocopa, a competição agora pode valer vaga na repescagem das eliminatórias para a Copa do Mundo.

Ao fim da fase de grupos, são realizados playoffs entre as melhores seleções de cada liga que ainda não tiverem obtido classificação continental. Assim, a Liga das Nações oferece quatro vagas para a Eurocopa.

Além disso, a novidade agora é a inclusão de dois vencedores de grupos da Liga das Nações na repescagem para a Copa do Mundo. Assim, caso a seleção tenha ficado em primeiro na sua chave da Liga e não estiver classificada para a Copa nem para a repescagem, terá a chance de fazer história em dois jogos de mata-mata contra os segundos colocados dos grupos das Eliminatórias.

As vagas na Eurocopa e na repescagem da Copa do Mundo são um tempero a mais para a Liga das Nações, criada justamente para dar fim aos amistosos, vistos como pouco competitivos e sem apelo junto ao público. Quem se dá mal por outro lado, é a seleção brasileira, que perde a chance de enfrentar os europeus em jogos de preparação.

Onde assistir?

Assim como a Liga dos Campeões da UEFA, a Liga das Nações da UEFA também é transmitida no Brasil pelo grupo Turner. Assim, os jogos podem ser vistos nos canais TNT e Space, da TV fechada. Além, haverá sinal aberto pela internet através do YouTube do Esporte Interativo.