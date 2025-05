O Ultimate Fighting Championship (UFC) está de volta com o UFC 315, que acontece HOJE À NOITE (sábado, 10 de maio de 2025), no Bell Centre, em Montreal, Quebec, Canadá.

Luta do José Aldo hoje: horário e onde assistir a lenda do UFC

O brasileiro ídolo no UFC, José Aldo hoje, é destaque do UFC hoje, que acontece em Bell Centre, Montreal, Quebec, Canada. A luta deve acontecer por volta das 23h (de Brasília).

Onde vai passar a luta de José Aldo

O UFC Fight Pass, serviço de streaming oficial da organização, será a única plataforma para assistir a luta ao vivo no Brasil neste sábado.

Sendo assim, os fãs do esporte terão que assinar o UFC Fight Pass para assistir ao vivo. Siga o passo a passo:

1 – Acesse o site oficial: Visite www.ufcfightpass.com.

2 – Escolha o plano: Selecione entre as opções de assinatura mensal ou anual, conforme sua preferência.

3- Crie uma conta: Forneça os dados pessoais solicitados e crie um login e senha.

4 – Efetue o pagamento: Insira as informações de pagamento para concluir a assinatura.

Após a conclusão, será possível acessar todo o conteúdo disponível na plataforma, incluindo transmissões ao vivo, lutas anteriores e material exclusivo.

Confira o card completo

Além da luta da lenda José Aldo, o evento traz a luta pelo título dos meio-médios, com a rainha da divisão, Belal Muhammad, defendendo o título pela primeira vez contra Jack Della Maddalena. A co-estrela do evento será a campeã peso-mosca feminino do UFC, Valentina Shevchenko, enfrentando Manon Fiorot.

Card principal

Belal Muhammad vs. Jack Della Maddalena

Valentina Shevchenko vs. Manon Fiorot

José Aldo vs. Aiemann Zahabi

Alexa Grasso vs. Natalia Silva

Benoît Saint Denis vs. Kyle Prepolec

Preliminar

Mike Malott vs. Charles Radtke

Jéssica Andrade vs. Jasmine Jasudavicius

Modestas Bukauskas vs. Ion Cutelaba

Navajo Stirling vs. Ivan Erslan

Marc-Andre Barriault vs. Bruno Silva

Gavin Tucker vs. Jeongyeong Lee

Brad Katona vs. Bekzat Almakhan

