Lionel Messi revelou que continuará no clube catalão para evitar batalha nos tribunais de Justiça, e ainda fez duras críticas ao atual presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu.

Messi anuncia que permanece no Barcelona até término do contrato

Após tentar a rescisão com o Barcelona, Lionel Messi revelou nesta sexta-feira (4) que permanecerá no clube catalão até o final de seu contrato, que se encerra em junho de 2021. De acordo com o craque argentino, a decisão foi tomada para evitar uma batalha nos tribunais de Justiça.

Messi tentou uma rescisão unilateral (sem o pagamento da multa rescisória de 700 milhões de euros), ativando uma cláusula de seu contrato, mas a diretoria do clube exigia o pagamento da multa.

“Vou continuar no clube porque o presidente me falou que a única forma de sair era pagando a cláusula dos 700 milhões, que isso é impossível”, disse o atacante entrevista ao site Goal.

Para evitar uma batalha nos tribunais, o camisa 10 permanecerá na Espanha. “Nunca iria a julgamento contra o Barça porque é o clube que amo”, disse o jogador.

Vexame na Liga dos Campeões

Na entrevista, o craque revelou que demorou para vir a público dar seu veredito pela tristeza por conta da derrota para o Bayern de Munique, mas afirmou que sua decisão de sair não está relacionada com a goleada de 8 a 2, que o clube sofreu na Liga dos Campeões.

“Não foi por causa da derrota na Champions para o Bayern, já estava pensando nessa decisão fazia tempo. Eu disse isso ao presidente e bom, o presidente sempre disse que ao fim da temporada eu podia decidir se queria ir ou ficar, mas no fim das contas ele não cumpriu sua palavra.”

O lado familiar foi outro ponto que pesou na decisão do craque. De acordo com o atacante, sua família não queria deixar a cidade de Barcelona.

“Quando comuniquei isto para minha esposa e meus filhos foi um drama bárbaro. Toda a família chorando, meus filhos não queriam sair de Barcelona ou mudar de colégio”.

