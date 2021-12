Meteu essa? quem é Casimiro Miguel, fenômeno da web em 2021

Sucesso estrondoso nas redes sociais, no Youtube e na Twitch em 2021, Casimiro Miguel é um dos maiores fenômenos da internet brasileira dos últimos anos. Eleito personalidade do ano na premiação “eSports Brasil 2021”, o carioca ganhou, durante a pandemia, uma legião de fãs e admiradores baseado na simplicidade e bom humor que leva a vida. Por isso, confira quem é Casimiro Miguel.

Quem é Casimiro Miguel?

Casimiro Miguel é um apresentador, influenciador, comunicador, youtuber e streamer brasileiro de 28 anos de idade, conhecido por falar e reagir a qualquer tipo de conteúdo com humor e leveza na internet. Natural do Rio de Janeiro, Cazé, como é conhecido nas redes sociais, surgiu no canal de televisão Esporte Interativo, atual TNT Sports Brasil, comentando e jogando em um programa de video games, o “EI Games”.

Também ganhou espaço ao fazer esquetes de humor no “De sola”, canal de humor da emissora, e como comentarista esportivo no SBT Esportes Rio, nos programas semanais da TNT no Youtube e em suas próprias lives na Twitch, a maior plataforma de streaming da internet. Apesar de ser conhecido como jornalista, ele nunca acabou o curso na faculdade, trancado até hoje para ser finalizado.

Torcedor fanático do Vasco da Gama, Casimiro tem o futebol como tema principal de seu conteúdo, porém, foi durante a pandemia que ele mudou de patamar ao “furar a bolha” do esporte mais famoso do mundo e comentar sobre qualquer assunto em seus vídeos e lives. As reações e falas do streamer começaram a chegar a todos os cantos e nichos da internet brasileira, mesmo se a pessoa não se interesse por futebol ou esportes.

Com os canais “Casimiro” e “Cortes do Casimito”, onde são postados trechos de lives, no Youtube, o carioca ganhou grandes proporções e, atualmente, é uma das figuras mais conhecidas na internet brasileira ao reagir e comentar qualquer assunto que lhe interesse, desde programas e vídeos culinários até de viagens e visitas à apartamentos milionários.

Cazé também é, acima de tudo, um grande contador de histórias. Outro tipo de conteúdo do streamer que faz sucesso são as suas histórias normais do cotidiano que, na voz e interpretação do carioca, ganham tons e perspectivas hilárias, fascinantes e muito criativas. Ele consegue transformar uma simples ida ao médico, ou a uma loja do shopping, em um grande conto de humor, trazendo graça e diversão a qualquer um.

Essa característica, inclusive, levou o crítico de televisão Chico Barney a listar elogios ao influenciador, elegendo-o como sucessor natural de Fausto Silva e Galvão Bueno.

Além disso, uma característica marcante de Casimiro são os bordões utilizados por ele. “Meteu essa?”, “Ih” e “que papinho, hein?”, entre outros, são falas comuns dos cariocas que, ao serem ditas pelo comunicador, se tornaram parte do dialeto de todo o Brasil.

Preocupações sociais

Se engana quem pensa que Casimiro é um influenciador que se limita à produção de conteúdo e não aborda outros assuntos mais delicados. Com um público, em maior parte, jovem e masculino, o carioca não desvia de assuntos importantes da nossa sociedade, como a importância da vacinação e da luta contra as desigualdades sociais. Em novembro, um vídeo do apresentador falando sobre preconceitos gerou bastante repercussão no Twitter. Confira:

Se o Ifood não patrocinar o Casimiro depois dessa pode mandar fechar pic.twitter.com/VKthR9EHdr — Não, e detalhe… (@motadouglas) November 3, 2021

Números nas redes sociais

Em dezembro de 2021, Casimiro atingiu a marca de um milhão de seguidores no Instagram e no Twitter. Também atingiu o mesmo número em inscrições no seu canal de cortes no Youtube e em “subs” na Twitch, uma forma paga de inscrição na plataforma.

Sinônimo de sucesso, o carioca teve, nos vídeos, quase 300 milhões de visualizações e 2,1 bilhões de minutos de exibição em apenas um canal no Youtube.

Olha aí mané a merda que vocês fizeram pic.twitter.com/VUuQ6rQqXZ — Caze (@Casimiro) December 15, 2021

Como assistir ao Casimiro?

Existem várias formas de assistir aos conteúdos produzidos pelo Casimiro. No Youtube, os canais oficiais de vídeos só dele são “Cortes do Casimito” (youtube.com/channel/UC4aiJNDUviw_vMhdCq5Kq1Q) e “Casimiro” (youtube.com/channel/UCKxn56z2qU-LJi3KRgMiaUg).

Ele também aparece nos canais da TNT: o principal (youtube.com/user/videosei), no de games (youtube.com/channel/UC99MSYUyI9FH-zwhjJe7iPA), no de humor sobre futebol (youtube.com/channel/UCzRvM45jcCvVFsxhbvSHp-Q), no do programa “De Placa” (youtube.com/channel/UCdkhkda5VQPbKSzx03HohMw) e no de cortes das lives da emissora (youtube.com/channel/UC58zOo8_-ZQVF6o-FKMUqCQ).

Na Twitch, ele faz transmissões em seu próprio canal (twitch.tv/casimito) e no da TNT Brasil (twitch.tv/tntsportsbr).

Nas redes sociais, as contas de Casimiro Miguel são @casimiro no Instagram e no Twitter.

Minhas outras redes sociais pra quem quiser dar uma moral! 📺 Canal no YT: https://t.co/APgebzQsPi

📸 Instagram: https://t.co/i0ZecN27He

💜 Canal na Twitch: https://t.co/Ff6tEQPEW6

🎮 Canal do EI Games: https://t.co/yRW4hUoMSJ

⚠ Canal do De Sola: https://t.co/3vIrTtAKpW pic.twitter.com/cA2ESWMI2y — Caze (@Casimiro) September 11, 2020

Casimiro em 2022

Após se consolidar como um dos maiores comunicadores do país em 2021, Casimiro deve se tornar ainda maior em 2022. Ver o rosto do carioca em propagandas e programas da televisão será cada vez mais comum para o brasileiro, apesar da provável saída de um dos canais que participa, o SBT ou a TNT, como já disse em live.

Depois de ficar confinado em casa por quase dois anos durante a pandemia, Casimiro deve começar a participar de premiações e eventos como atração principal.

O streamer já anunciou que se casará em novembro do ano que vem com a sua noiva, Anna Beatriz.

