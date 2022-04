Morte de Rincón: ídolo do Corinthians morre aos 55 anos

Morte de Rincón, O ex-jogador de futebol faleceu aos 55 anos no final da noite desta quarta-feira, 13 de abril. Por conta do fuso horário da Colômbia em relação ao Brasil, a morte do atleta só foi confirmada por aqui durante a madrugada de quinta-feira (14).

Morte de Rincón foi consequência de acidente

A morte do ex-jogador aconteceu depois de um grave acidente de trânsito que fez Rincón parar no hospital, na madrugada da última segunda-feira (11). O carro que Rincón dirigia foi atingido por um ônibus, ele teve traumatismo craniano e precisou de cirurgia.

Após a internação, o ex-jogador permaneceu no Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Hospital Clínica Imbanaco, localizada na cidade de Cali, na Colômbia. Porém, o quadro do atleta não apresentou melhoras entre a terça e quarta-feira ao longo do tratamento. Pouco depois foi anunciado pelo médico Laureano Quintero que o paciente havia falecido.

Chefe de equipe no Hospital Clínica Imbanaco, Quintero lamentou a perda do ídolo de futebol em coletiva de imprensa: “apesar de todos os esforços de nossa equipe de trabalho, Freddy Rincón Valencia morreu. Queremos expressar nossos sinceros sentimentos de condolências a seus familiares, amigos e seguidores”.

Carreira

Rincón, que teve a morte divulgada nesta quarta-feira (13) na Colômbia, fez história no futebol brasileiro entre as décadas de 1990 e 2000. O ex-jogador chegou ao país para jogar pelo Palmeiras em 1994, mas fez seu nome ao integrar o elenco do Corinthians. Ele jogou ao lado de ídolos como Vampeta e Marcelinho Carioca. No Brasil, ele também vestiu a camisa do Santos e Cruzeiro.

No âmbito internacional, ele também jogou na Europa, pelos times Real Madrid e Napoli. Rincón defendeu seu país em três Copas do Mundo, 1990, 1994 e 1998. O ex-jogador foi o responsável, em 1990, pelo gol que levou a Colômbia para oitavas de final de uma Copa do Mundo pela primeira vez.

Rincón se aposentou em 2004, aos 37 anos de idade, na época ele atuava no Brasil.

Corinthians – acompanhe as principais notícias