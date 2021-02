Assista aos comerciais deste Super Bowl; marcas pagam US$ 5,5 milhões

Considerado o maior evento dos esportes estadunidenses, o Super Bowl – final do futebol americano – costuma atrair os olhares até mesmo de quem não conhece a modalidade. Em jogo único, Tampa Bay Buccaneers e Kansas City Chiefs disputam neste domingo (7), às 20h30, o título da NFL (National Football League), e devido à grande visibilidade que a decisão tem, marcas chegam a pagar fortunas para exibirem seus comerciais nos intervalos do Super Bowl.

Valores dos comerciais no Super Bowl

Nesta edição, alguns tradicionais anunciantes resolveram não exibirem suas marcas por conta dos altos valores e crises geradas devido à pandemia. Como é o caso da Coca-Cola e Budweiser. No entanto, isso não impediu que outras empresas investissem em exibir suas propagandas e pagassem cerca de 5,5 milhões de dólares por 30 segundos. Este valor, é 7% maior do que em 2020.

Para valer o investimento, antes da partida as marcas já começaram a exibir teases ou vídeos mais longos com o objetivo de já divulgarem seus produtos. Confira os comerciais deste Super Bowl.

Comerciais do Super Bowl

Amazon

A Amazon decidiu divulgar a Alexa, uma assistente virtual da marca. Para a propaganda, o ator Michael B. Jordan aparece com bom humor dentro da imaginação de uma vendedora, como se ele fosse a própria assistente virtual.

Uber Eats

Com Wayne e Garth, do filme Quanto Mais Idiota Melhor, sucesso dos anos 1990, a marca investe nos atores que comentam sobre 2021. Embora no comercial eles digam que o ano não é tão bom assim, existe Uber Eats para melhorar.

Cheetos

Os atores Ashton Kutcher e Mila Kunis são as estrelas da propaganda da marca de salgadinhos. No vídeo, Ashton acusa Mila de ter comido seu Cheetos, mas além dos dois astros, o cantor Shaggy também participa do vídeo. O músico faz paródia com um de seus sucessos.

Stella Artois

O cantor Lenny Kravitz é a atração do comercial da marca de cervejas. No anúncio, o Kravitiz diz que “Todos nós nascemos com 2,5 bilhões de batimentos cardíacos. Isso o torna um bilionário. Portanto, não vamos desperdiçar a fortuna dentro de nós. Investir nos momentos que compartilhamos porque somos ricos em vida”.

Toyota

Em ano de Olímpiadas e Paraolimpíadas, a montadora resolveu mostrar a história de Jessica Long. Nadadora paraolímpica, a atleta foi adotada ainda nos primeiros anos de vida, logo depois de ter suas pernas amputadas.

Ford

Outra montadora, a Ford resolveu mostrar suas ações no combate à pandemia de Covid-19, com doações e desenvolvimento de produtos.

Scotts e Miracle-Gro

Por fim, a Scotts e Miracle-Gro investiu em John Travolta e a filha Ella que aparecem aproveitando seu jardim enquanto gravam danças no Tik Tok.

Quem fará o show do Super Bowl?

Além de toda emoção que a final reserva, o Super Bowl também atrai os olhares do público devido ao seu show no intervalo. Em todas edições, um artista é escolhido para comandar o intervalo da partida, o que torna o evento ainda mais atrativo.

Neste ano, a festa fica por conta do cantor canadense The Weekend. Dono de hits como Can’t Feel My Face, Blinding Lights e Starboy o músico se apresentará no intervalo, mas sem a presença do público no gramado devido à pandemia.