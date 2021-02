Super Bowl LV: onde assistir ao confronto Buccaneers e Chiefs (07/02)

O Super Bowl LV acontece neste domingo (07), às 20h30, no Raymond James Stadium, em Tampa, na Flórida. O maior evento esportivo define a equipe campeã da temporada da NFL em uma festa com direito a shows e efeitos especiais. Nesta temporada, Tampa Bay Buccaneers e Kansas City Chiefs entram em campo em busca do título. Então, saiba onde assistir ao vivo.

Super Bowl LV: onde assistir ao vivo?

Você pode assistir ao evento através do canal ESPN, na tv fechada, às 20h30 (Horário de Brasília).

Tom Brady em seu 10º Super Bowl

O astro americano de 43 anos alcançou um feito inédito na história do esporte. Tom Brady disputa neste domingo o seu décimo Super Bowl. Entretanto, todas as nove vezes foram vestindo a camisa do New England Patrios, equipe que permaneceu por vinte anos. Esta é a sua primeira temporada jogando pela equipe da Flórida e, mesmo assim, o quarterback conseguiu.

Kansas City Chiefs em busca do terceiro título

A equipe da cidade de Kansas City, no Missouri, chega novamente em uma final da NFL. Na temporada passada, o time bateu o San Francisco 49ers por 31 a 20 no Hard Rock Stadium em Miami, conquistando então o segundo título do Super Bowl na história da equipe. Agora, os Chiefs podem trazer o terceiro para casa.

Patrick Mahomes é o destaque do Kansas. Patrick tem 25 anos, ou seja, 18 anos a menos que Brady. O garoto começa a trilhar os seus passos na história da bola oval, dado como o futuro da NFL.

Então, quem fará o show do intervalo no Super Bowl?

A festa do intervalo fica por conta do cantor canadense The Weekend. Dono de hits como Can’t Feel My Face, Blinding Lights e Starboy, o astro promete fazer um show que vai ficar marcado para a história. Por conta da pandemia do coronavírus, o famoso show do intervalo não terá público no gramado.

