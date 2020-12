Broncos x Bills: saiba onde assistir ao jogo da NFL de hoje (19/12)

Na semana 15 da NFL, o Broncos enfrentará o Bills no sábado, 19 de dezembro de 2020, no Sports Authority Field at Mile High em Denver, Colorado, às 17h30 (horário de Brasília). Confira onde é possível acompanhar essa partida da NFL ao vivo:

Mesmo jogando em casa, o Broncos não é favorito nesta partida. O time de Denver, é terceiro na tabela da AFC Oeste, e tem 5 vitórias, 8 derrotas e um baixo aproveitamento na competição. Já o rival Bills, está em primeiro na AFC Leste com 10 vitórias e apenas 3 derrotas. Assim, o time da casa vai precisar de muita garra em campo para levar essa vitória e tentar uma vaga nos Playoffs.

A semana 15 da NFL começou na quinta (17), com o confronto entre Raiders (27) x (30) Chargers. O jogo que foi realizado em Nevada, no Allegiant Stadium, deu a vitória para os Chargers que seguem em último na AFC Oeste. A temporada regular da NFL termina na semana 17, no dia 3 de janeiro, com o jogo dos Broncos x Raiders. O Wild Card, começa no dia 9 de janeiro com os times que passarem para os Playoffs.

Broncos x Bills: onde assistir?

Os jogos da NFL são transmitidos pelos canais ESPN e canais Fox Sports. Também é possível acompanhar a temporada pelos serviços de streaming WatchESPN e Fox Sports. Para quem procura por um acompanhamento em tempo real, é possível, também, utilizar o Google para receber notificações.

Confira todos os jogos da semana 15 da NFL

QUINTA – 17 DE DEZEMBRO

Raiders (27) x (30) Chargers – encerrado

SÁBADO – 19 DE DEZEMBRO

Broncos x Bills – 17h30

Packers x Panthers – 21h15

DOMINGO – 20 DE DEZEMBRO

Colts x Texans – 14H

Titans x Lions – 14h

Vikings x Bears – 14h

Washington x Seahawks – 14h

Dolphins x Patriots – 14h

Ravens x Jaguars – 14h

Falcons x Buccaneers – 14h

Cowboys x 49ers – 14h

Cardinals x Eagles – 17h05

Rams x Jets – 17h05

Saints x Chiefs – 17h25

Giants x Browns – 21h20

Bengals x Steelers – 21h15