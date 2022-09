Buffalo Bills x Tennessee Titans: horário e onde assistir NFL hoje (19/09)

Pela segunda semana na NFL, as equipes de Buffalo Bills x Tennessee Titans se enfrentam nesta segunda-feira, 19 de setembro, às 20h15 (horário de Brasília), realizado em Bills Stadium, em Nova Iorque. Para não perder nenhum lance do embate, saiba onde assistir ao jogo ao vivo pela televisão e também online.

O elenco do Bills estreou com vitória diante do Rams na primeira semana, enquanto o Titans perdeu para o Giants.

Onde assistir Buffalo Bills x Tennessee Titans hoje

O jogo do Buffalo Bills e Tennessee Titans hoje na NFL vai passar na ESPN 2, na TV fechada, a partir das 20h15 (horário de Brasília), além da transmissão também no Star +, serviço de streaming.

Com exclusividade, os canais da ESPN exibem para todo o território brasileiro a segunda semana da NFL nesta segunda-feira, disponível somente em operadoras de TV por assinatura. Para acompanhar ao vivo a partida entre Bills e Titans, o torcedor deve sintonizar a emissora em sua programação.

Para acompanhar online, a plataforma de streaming Star + é a opção. Disponível somente para assinantes, o torcedor pode acessar através do aplicativo para celular, tablet, computador e smart TV, se o aparelho for compatível com o serviço.

é possível obter a plataforma por diferentes pacotes, entre R$ 32,90 até R$ 55,90 ao mês.

Informações de transmissão, canal de TV e hora do jogo do Buffalo Bills x Tennessee Titans:

Dia do jogo: segunda-feira, 19 de setembro de 2022

Horário: 20h15 (Horário de Brasília)

Local: Bills Stadium, em Nova Iorque

Canal de TV: ESPN 2

Online: Star +

Resultados da segunda semana na temporada da NFL

A segunda rodada começou na quinta-feira, com resultados que movimentaram a classificação em todas as conferências da temporada na NFL, a maior e mais prestigiada liga de futebol americano.

Os times do Chiefs, Patriots, Giants, Jets, Dolphins, Jaguars, Lions, 49ers, Buccaneers, Rams, Cardinals, Broncos e Cowboys venceram na segunda semana.

O duleo entre Bills e Titans nesta segunda-feira marca o encerramento da semana e, por isso, confira todos os resultados até aqui.

Chiefs 27 x 24 Chargers

Steelers 14 x 17 Patriots

Giants 19 x 16 Panthers

Browns 30 x 31 Jets

Jaguars 24 x 0 Colts

Ravens 38 x 42 Dolphins

Saints 10 x 20 Buccaneers

Lions 36 x 27 Commanders

49ers 27 x 7 Seahawks

Rams 31 x 27 Falcons

Raiders 23 x 29 Cardinals

Broncos 16 x 9 Texans

Cowboys 20 x 17 Bengals

Packers 0 x 0 Bears

Bills x Titans – 20h15

Eagles x Vikings – 21h30

Calendário da NFL 2022

Não é difícil entender como funciona a NFL, tradicional e popular liga de futebol americano. São trinta e duas equipes na disputa pelo anel da temporada na edição, além do troféu.

A temporada regular tem 18 semanas, com as equipes divididas em duas conferências: AFC e NFC, onde dentro delas existem as conferências em quatro ligas: Norte, Sul, Leste e Oeste.

A décima oitava semana, a última da temporada regular, será realizada em 8 de janeiro de 2023. Depois, o Wild Card, primeira etapa do Wild Card, está marcado para os dias 14 e 15 de janeiro também no ano que vem.

A semifinal e as finais da Conferência da NFL estão marcadas para 21 de janeiro até o dia 29. O Super Bowl, por outro lado, será realizado em 12 de fevereiro de 2023.

+ Leia também: Regras do Futebol Americano: entenda como funciona