Chiefs x Bengals: onde assistir a final da Conferência na NFL – 30/01

Chegou a hora de conhecer o primeiro classificado ao Super Bowl. Neste domingo, 30/01, as equipes de Kansas City Chiefs x Cincinnati Bengals se enfrentam a partir das 17h (horário de Brasília), no Arrowhead Stadium, pela final da Conferência Americana na NFL. Quem vencer vai enfrentar Rams ou 49ers. Com transmissão ao vivo, confira onde assistir ao jogo de hoje.

Onde assistir Chiefs x Bengals na NFL hoje

O canal ESPN 2, disponível em operadoras por TV paga, e o serviço de streaming Star +, plataforma disponível tanto pelo site como no aplicativo para Android e iOS, vão transmitir a partida da final da Conferência Americana da NFL neste domingo.

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: Arrowhead Stadium, cidade de Kansas City, nos Estados Unidos

TV: ESPN 2

LiveStream: Star + (www.starplus.com)

O Kansas City Chiefs percorreu um longo caminho para chegar até a decisão da Conferência Americana. O elenco conquistou o seu acesso até o Wild Card depois de terminar pela AFC Oeste em primeiro lugar com 12 vitórias e 5 derrotas na primeira fase. Depois, superou o Steelers e, por fim, o Buffalo Bils nas semis. Agora, está em apenas um passo de conquistar o acesso até a decisão da NFL.

Do outro lado, o Bengals fez uma belíssima temporada. Em primeiro lugar no AFC Norte, o elenco de Cincinnati marcou 10 vitórias e 7 derrotas em toda a temporada regular, resultado que garantiu o elenco no Wild Card. Lá, passou pelo Raiders e por fim os Titans na semifinal.

Playoffs da NFL 2021/22

Doze equipes disputaram o Wild Card, rodada que funciona como uma espécie de repescagem, em jogo único na liga do futebol americano. Com isso, as equipes dirigiram-se até as semifinais onde os quatro vencedores disputarão as finais de cada uma das Conferências da NFL, a Americana e a Nacional.

Em partida única, quem marcar o melhor resultado no placar pela Championship deste domingo, vai disputar o título de campeão no Super Bowl LVI, marcado para acontecer em 13 de fevereiro de 2022.

Confira o chaveamento completo da NFL.

Conferência AFC (Americana)

Semifinal

Tennessee Titans 16 x 19 Cincinnati Bengals

Kansas City Chiefs 42 x 36 Buffalo Bills

Final

Kansas City Chiefs x Cincinnati Bengals

Conferência NFC (Nacional)

Semifinal

Green Bay Packers 10 x 13 San Francisco 49ers

Tampa Bay Buccaneers 27 x 30 Los Angeles Rams

Final

Los Angeles Rams x San Francisco 49ers

Super Bowl LVI

Kansas City Chiefs/Cincinnati Bengals X Los Angeles Rams/San Francisco 49ers

Quando vai ser o Super Bowl 2022? Data, estádio e apresentações