Quando vai ser o Super Bowl 2022? Data, estádio e apresentações

Para os amantes do futebol americano, o Super Bowl é a data mais aguardada do ano. O grande evento reúne os dois campeões das Conferências em uma disputa única pelo título onde além de emoções com o esporte, traz também o show do intervalo com muita música ao vivo. Saiba quando será o Super Bowl 2022, o local e quem vai se cantar.

Qual a data do Super Bowl 2022?

O Super Bowl LVI, a grande final do futebol americano, vai acontecer em 13 de fevereiro de 2022, domingo, no SoFi Stadium, em Los Angeles, na Califórnia, com horário a ser definido pela NFL.

A NFL é a principal liga de futebol norte-americana. É o jogo único que define o campeão da temporada, reunindo os dois vencedores das Conferências Americana (AFC) e a Nacional (NFC).

A partida é popularmente conhecida como Super Bowl, sendo a edição de 2022 a LVI. O jogo é um dos líderes de audiência nos Estados Unidos, onde torcedores e fãs acompanham de todos os lugares do mundo tanto a partida quanto o show do intervalo. Os intervalos durante a programação são vendidos por milhões.

Onde será Super Bowl 2022?

O SoFi Stadium vai receber o Super Bowl LVI. Localizado na cidade de Inglewood, subúrbio de Los Angeles, na Califórnia, é utilizado como a casa do Los Angeles Rams e Chargers durante a temporada da NFL tanto pela temporada regular como nos playoffs.

Construído pelo presidente do Los Angeles Rams, Stanley Kroenke, o estádio recebe desde jogos até shows de grandes artistas internacionais. Sua capacidade é de 70 mil torcedores, contando também com mais de 298 acres com varejo, escritórios comerciais, hotel, unidades residenciais e parques ao ar livre.

Além do Super Bowl em 2022, o espaço também receberá o College Football Championship Game em 2023 e as Cerimônias de Abertura e Encerramento dos Jogos Olímpicos em 2028.

Quem vai cantar no Super Bowl 2022?

A organização da NFL juntamente com a Pepsi e a gravadora Roc Nation anunciaram que o Super Bowl em 2022 vai reunir os artistas de hip-hop Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige e Kendrick Lamar. Os cinco músicos vão subir ao palco do SoFi Stadium para a apresentação do intervalo da grande final.

Os cinco artistas reunidos somam 43 Grammys, além de 22 álbuns número um na Billboard. O Half Time Show é um dos mais rentáveis eventos televisivos do mundo, onde cada meio minuto do intervalo custa US$ 5,6 milhões, de acordo com a pesquisa de mercado Kantar.

Na edição passada, o cantor The Weeknd comandou a festa do intervalo no Raymond James Stadium, em Tampa, na Flórida, com a vitória do Buccaneers de Tom Brady por 31 a 9.

Onde assistir ao Super Bowl em 2022?

O canal ESPN será o grande responsável por transmitir o Super Bowl em fevereiro para todo o Brasil, já que a emissora da Disney detém os diretos de transmissão da NFL. Dessa maneira, para ter acesso a todos os lances da partida, é necessário obter a emissora de TV paga.

Outra opção é acompanhar através do Star +, serviço de streaming da Disney por assinatura disponível tanto no site oficial como em aplicativos para Android e iOS.

