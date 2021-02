Com Tom Brady, Buccaneers ganha o Super Bowl 2021

Por 31 a 9, o Tampa Bay Buccaneers superou o Kansas City Chiefs neste domingo (07) no Estádio Raymond James Stadium, em Tampa, tornando-se campeões do Super Bowl 2021. Em sua primeira temporada pelo time da Flórida, Tom Brady chegou até a final e de quebra conquistou o seu 7º anel da carreira. Ademais, este é o segundo título da história do Buccaneers, tendo conquistado o último em 2002.

Tampa Bay Buccaneers e Kansas City Chiefs no Super Bowl 2021

Os Chiefs saíram na frente, mas logo tomaram a virada. Patrick Mahones, o jovem astro dos visitantes, praticamente ficou anulado pela defesa da franquia da Flórida. Logo, o time do Buccaneers voltou a se movimentar e dominar os dois quartos, tratando de fazer touchdowns e não abrir brecha para o rival se aproximar. Até o intervalo, conseguiram a vantagem de quinze pontos, com 21 a 6.

Assim como no jogo contra o Packers, o quarterback Tom Brady foi decisivo, completando 21 de 29 passes para 201 jardas e três touchdowns na primeira etapa. Com um resultado esmagador, os atletas do Buccaneers deitaram e rolaram no gramado com muita vantagem no placar. No terceiro e quarto, não foi diferente. O Tampa Bay Buccaneers seguiu pressionando e sendo o melhor time em campo, com o placar final em 31 a 9.

Com isso, o Buccaneers tornou-se o primeiro time a vencer uma final em casa. Este é o segundo título da equipe, sendo o último conquistado em 2002.

SUPER BOWL CHAMPIONS! 🏆🏆🏆 pic.twitter.com/X2slO2g6xW — Tampa Bay Buccaneers (@Buccaneers) February 8, 2021

The Weeknd agita o público no show do intervalo

Com muitos hits, o cantor canadense fez a noite em Tampa. Com o palco instalado na arquibancada para evitar aglomerações no gramado, The Weeknd iniciou a performance com “Starboy”. Depois, o setlist incluiu “The Hills”, “Can’t Feel My Face”, “I Feel It Coming”, “Save Your Tears”, “Earned It”, encerrando com “Blinding Lights” enquanto descia para o gramado com dançarinos ao seu redor. Nas arquibancadas, o público cantou junto e não parou de dançar.

Além de grandes sucessos, a apresentação contou também com muitas luzes, efeitos especiais e coreografias impecáveis, especialmente para quem assistiu o show em casa.

Tom Brady conquista o seu 7º Super Bowl

Depois de fazer história e garantir o passaporte para o seu décimo Super Bowl, Tom Brady, aos 43 anos, conquistou o sétimo Super Bowl, colocando o seu nome na história do esporte ao lado de grandes ícones. Além disso, a atuação também lhe rendeu o MVP, prêmio de jogador mais valioso.

Depois de 20 anos defendendo o New England Patriots, o quarterback resolveu se aventurar na equipe da Flórida. Assim, logo na primeira temporada, levou o time até as finais da Conferência Nacional. Enfrentando o Green Bay Packers, venceu sob o placar de 31 a 26, tornando-se campeão e carimbando o passaporte até o Super Bowl. Assim, conquista o sétimo título da carreira, tornando-se um dos maiores com a bola oval.

