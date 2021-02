Super Bowl: veja como foi o show do intervalo com The Weeknd

Com uma megaprodução, o cantor The Weeknd agitou a noite deste domingo (07) comandando o show do Intervalo do Super Bowl LV em Tampa, na Flórida. Com palco montado nas arquibancadas, o canadense abriu o show com o hit “Starboy” e muitos efeitos visuais para o público de casa. Confira então como foi a performance do evento esportivo.

Como foi a performance de The Weeknd no Super Bowl?

Devido à pandemia do covid-19, a show não aconteceu nos gramados e não contou também com público, contendo aglomerações. Além disso, The Weeknd desembolsou R$ 38 milhões para investir na estrutura. Dessa maneira, o palco foi montado nas arquibancadas do Estádio. Com efeitos visuais cheio de luzes imitando casinos e casas de Las Vegas, o astro abriu o show com “Starboy”, e depois “The Hills” acompanhado de um coral.

No meio da apresentação, The Weeknd entrou um labirinto de luzes amarelas cantando “Can’t Feel My Face”, com réplicas de personagens com a mesma roupa e rostos enfaixados. Em seguida, “I Feel It Coming”, “Save Your Tears” e “Earned It”. Ao final da apresentação, o cantor desceu ao gramado cantando “Blinding Lights” com dançarinos com figurinos igual ao dele em performances.

Internet reage ao show do intervalo de The Weeknd

Como sempre, a internet ficou recheada de memes sobre o show do Super Bowl. O Twitter ficou movimentado na noite deste domingo repleto de memes, vídeos e fotos sobre The Weeknd, mas também contou com elogios e críticas. Confira a seguir uma seleção dos melhores.

Eu quando me perdia da minha mãe na Renner pic.twitter.com/RZ5cTNKXhI — Cayo Pereira (@OCayoPereira) February 8, 2021

The Weeknd é um dos maiores artistas que já pisou na Terra! E quem concorda respira. O homem entregou grandiosidade, conceito, musicalidade em um show que dá vontade de assistir milhõoooes de vezes. Obrigado por existir, Abel ❤️ @theweeknd #SuperBowl pic.twitter.com/SdNwbPUGd2 — Ismael Carvalho (@carvalhoismaels) February 8, 2021

POIS EU VOU DORMIR MUITO MUITO BEM ALIMENTADA ABEL Q INCRIVEL #TheWeeknd pic.twitter.com/4r2yqJMpko — ɴɪɴʜᴀ ⊬ (@itsleviosaar) February 8, 2021

