Jogo do Chiefs x Bills: onde assistir aos playoffs da NFL hoje – 23/01

As equipes de Kansas City Chiefs x Buffalo Bills se enfrentam pela semifinal, ou Divisional, dos playoffs da NFL neste domingo, 23/01, a partir das 20h30 (horário de Brasília), no Arrowhead Stadium. Com transmissão ao vivo na TV, confira onde assistir ao jogo de hoje.

Onde assistir Buccaneers x Rams na NFL:

O canal ESPN 2, disponível na TV fechada, e o serviço de streaming Star +, no site oficial ou aplicativo para Android e iOS, vão transmitir a partida dos playoffs da NFL neste domingo ao vivo.

Horário: 20h30 (horário de Brasília)

Local: Arrowhead Stadium, cidade de Kansas City, nos Estados Unidos

TV: ESPN 2 (Antiga ESPN)

LiveStream: Star + (www.starplus.com) disponível por assinatura

O elenco do Kansas, duas vezes campeão da NFL, vai disputar a semifinal neste domingo depois de se classificar no Wild Card com vitória diante do Steelers por 42 a 21. Agora, tem pela frente um grande desafio se quiser alcançar as finais da Conferência AFC rumo ao Super Bowl.

Do outro lado, o Buffalo Bills bateu os Patriots, um dos maiores campeões da NFL, por 47 a 17 jogando em casa. Dessa maneira, entra no confronto com toda a confiança necessária para buscar mais uma classificação nesta temporada. Por fim, o elenco nunca venceu um Super Bowl.

Confrontos das Semifinais da NFL

As seis equipes vencedoras no Wild Card, mais o Green Bay Packers e Tennessee Titans, campeões das ligas, disputam a Divisional, espécie de semifinal da NFL pela fase eliminatória.

Divididos em duas chaves, as equipes se enfrentam em cada uma de suas conferências, a Americana e a Nacional, onde vão disputar em jogo único a chance de ir para a final (Championship) onde os dois vencedores de cada uma das Conferências garante a vaga no Super Bowl, a final da NFL na temporada.

Confira os jogos das semifinais da NFL:

Conferência AFC

Tennessee Titans 16 x Cincinnati Bengals 19

19 Kansas City Chiefs x Buffalo Bills – Domingo, 23/01 às 20h30

Conferência NFC

Green Bay Packers 10 x 13 San Francisco 49ers

Tampa Bay Buccaneers x Los Angeles Rams/Arizona Cardinals – Domingo, 23/01 às 17h

