Jogos da NFL semana 9: saiba a programação e onde assistir

A semana 9 de jogos da NFL está com seu cronograma de partidas definidos. O kick off ocorre nesta quinta-feira, 4, no Thursday Night Football, no confronto entre as franquias do New York Jets x Indianapolis Colts. As transmissões da rodada já foram organizadas e dos 14 jogos, sete serão exibidos pelo Grupo Disney.

Programação de jogos da semana 9 da NFL

A NFL chegou a sua metade da temporada regular. Das 18 semanas, a nona se inicia nesta quinta, 4, com o confronto entre Jets x Colts, às 21h20, e transmissão ao vivo da ESPN e Star+. O confronto do Thursday Night abre os jogos da semana 9 da NFL e então coloca frente a frente duas franquias que não fazem boas campanhas.

No domingo, 7, o futebol americano agita os apaixonados pelo esporte. Serão 12 confrontos, sendo que cinco terão transmissão na TV fechada brasileira. O Grupo Disney transmite os duelos entre Patriots x Panthers, Vikings x Ravens, Packers x Chiefs, Cardinals x 49ers, mas também Titans x Rams, no Sunday Night.

Por fim, Bears x Steelers fecham os jogos da semana 9 da NFL com o duelo no Monday Night Football, na segunda-feira, 8 de novembro. Partida terá transmissão da ESPN e Star+. Veja abaixo todos os confrontos da rodada e onde assistir ao vivo os duelos:

Quinta-feira, 4/11

New York Jets x Indianapolis Colts – 21h20 (ESPN / Star+)

Domingo, 7/11

Denver Broncos x Dallas Cowboys – 15h

Houston Texans x Miami Dolphins – 15h

Atlanta Falcons x New Orleans Saints – 15h

Las Vegas Raiders x New York Giants – 15h

New England Patriots x Carolina Panthers – 15h (ESPN / Star+)

Buffalo Bills x Jacksonville Jaguars – 15h

Minnesota Vikings x Baltimore Ravens – 15h (ESPN2)

Cleveland Browns x Cincinnati Bengals – 15h

Los Angeles Chargers x Philadelphia Eagles – 18h05

Green Bay Packers x Kansas City Chiefs – 18h25 (ESPN / Star+)

Arizona Cardinals x San Francisco 49ers – 18h25 (ESPN2)

Tennessee Titans x Los Angeles Rams – 22h20 (ESPN / Star+)

Segunda-feira, 8/11

Chicago Bears x Pittsburgh Steelers – 22h15 (ESPN / Star+)

Onde assistir a NFL 2021/2022?

O Grupo Disney é o detentor dos direitos de transmissão da NFL no Brasil. O conglomerado divide os jogos entre os canais ESPN, Fox Sports e ESPN 2, além do streaming do Star+. Já todas as partidas podem ser acompanhadas pelo NFL Game Pass, plataforma da competição que exibe então todos os confrontos.

Para a semana 9, o grupo transmite cerca de sete jogos da NFL. São exibidos as partidas do Thursday Night, Sunday Night e Monday Night, que são as principais por rodada. Entretanto, as emissoras da Disney ainda fazem a transmissão de mais quatro confrontos do domingo, dia 7.

Como funciona a divisão de jogos da NFL?

A NFL é composta por 32 times divididos então em duas conferências: AFC e NFC. Dentro das conferências, os clubes estão divididos em quatro divisões cada: Norte, Sul, Leste e Oeste. Nesta rodada, eles realizam os jogos da semana 9 da NFL.

Tradicionalmente, cada equipe fazia 16 partidas na temporada regular, visto que descansa em uma semana. Mas a partir deste ano, o número de duelos será de 17 para cada time, totalizando 18 rodadas.

São seis jogos contra os outros três adversários da mesma divisão; quatro duelos contra equipes de uma outra divisão, mas da mesma conferência; quatro contra times de uma divisão de outra conferência; dois jogos das divisões restantes da mesma conferência; e, por fim, uma partida contra uma franquia que terminou a última temporada na mesma posição, mas na outra conferência.

