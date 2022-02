Confira onde assistir e horário do show do intervalo no Super Bowl. Foto: Reprodução / NFL Oficial @NFL

Apresentação vai contar com quatro artistas renomados do hip-hop e contará com transmissão ao vivo

Que horas é o Show do Intervalo no Super Bowl 2022 e onde assistir hoje

O Super Bowl chegou! Além da disputa entre Cincinnati Bengals e Los Angeles Rams a partir das 20h30 (Horário de Brasília) neste domingo, 13/02, para descobrirmos quem será o campeão da NFL na temporada, o show do intervalo promete agitar o público no SoFi Stadium com uma apresentação única. Confira a seguir os horários, quem são os artistas e onde assistir o show do intervalo no Super Bowl em 2022.

Que horas é o Show do Intervalo no Super Bowl?

O show do intervalo no Super Bowl hoje, domingo, vai começar entre 21h30 e 22h30. O horário é indefinido porque acontece entre o 2º e 3º quarto da final.

O grande evento do Super Bowl tem transmissão dos canais Rede TV (TV aberta), ESPN (TV fechada), e do Star + (Serviço de Streaming). Na programação, o show está previsto para começar entre às 21h30 e 22h30. Isso porque, como o tempo de duração de uma partida é indefinido, é impossível cravar o exato horário do famoso show.

Na ESPN, o jornalista Fernando Nardini é quem vai comandar a narração, além de Ari Aguiar, e comentários de Paulo Antunes. Na Rede TV, Marcelo do Ó vai narrar enquanto Fábio Borges será o correspondente.

Atrações do Super Bowl 2022

Os artistas Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige e Kendrick Lamar vão comandar a festa do Super Bowl durante o intervalo de jogo mais famoso do mundo.

Os quatro cantores de hip-hop, integrantes da lista de renomados cantores em todo o mundo da música, prometem realizar uma das melhores apresentações do evento.

Este ano, a organização da NFL optou por reunir os cinco maiores astros do hip-hop em uma única apresentação. Juntos, eles contabilizam 43 Grammys, além de 22 álbuns número um na Billboard.

Antes do jogo começar, Mickey Guyton vai dar início no evento cantando o hino nacional dos Estados Unidos, enquanto a cantora Jhené Aiko também estará lá para cantar “America the Beautiful”.

Ainda não há como saber quais músicas os cinco artistas vão performar na noite deste domingo. No entanto, é provável que façam questão de relembrar os seus maiores hits da carreira.

Na edição passada, o cantor The Weeknd comandou a festa do intervalo no Raymond James Stadium, em Tampa, na Flórida, com a vitória do Buccaneers de Tom Brady por 31 a 9.

Assista a seguir o comercial do show do intervalo no Super Bowl.

Onde vai ser o Super Bowl?

O SoFi Stadium, localizado na cidade de Inglewood, subúrbio de Los Angeles, no estado da Califórnia, foi o escolhido pela NFL para receber o Super Bowl.

O espaço é a casa do Los Angelse Rams, time que vai disputar a final nesta temporada. Ele foi construído por Stanley Kroenke, presidente dos Rams. Além disso, a arena também recebe shows internacionais, galerias, eventos particulares e tudo o que o espaço permitir.

Sua capacidade é de 70 mil torcedores, contando também com mais de 298 acres com varejo, escritórios comerciais, hotel, unidades residenciais e parques ao ar livre.

Além do Super Bowl em 2022, o espaço também receberá o College Football Championship Game em 2023 e as Cerimônias de Abertura e Encerramento dos Jogos Olímpicos em 2028.