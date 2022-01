Quem vai jogar o Super Bowl 2022: Bengals e Rams vão disputar a final

Equipes venceram as finais de Conferência e agora vão disputar o título no maior evento de esportes do mundo

Quem vai jogar o Super Bowl 2022? Cincinnati Bengals e Los Angeles Rams vão disputar a grande final da NFL na temporada em 13 de fevereiro, domingo, no SoFi Stadium, na Califórnia, a partir das oito e meia da noite pelo horário de Brasília. O Bengals venceu o Chiefs, enquanto os Rams superaram os 49ers nas finais de Conferência.

Quem vai jogar o Super Bowl LVI

Cincinnati Bengals e o Los Angeles Rams vão disputar a grande final da NFL em busca do título de melhor equipe no futebol americano, o Super Bowl LVI a ser realizado em 13 de fevereiro de 2022 no SoFi Stadium, em Los Angeles, na Califórnia, a partir das oito e meia da noite.

O time do Bengals superou o Kansas City Chiefs, os favoritos no duelo, pela final da Conferência Americana sob o placar de 27 a 24 neste domingo, 30 de janeiro, jogando no Arrowhead Stadium, com uma super atuação de Joe Burrow, de apenas 25 anos.

Do outro lado, o Rams venceu o San Francisco 49ers pelo placar de 20 a 17 também neste domingo pela final da Conferência Nacional, jogando no SoFi Stadium, palco onde será a final da temporada, bom protagonismo de Matthew Stafford.

A partida é popularmente conhecida como Super Bowl, sendo a edição de 2022 a LVI. O jogo é um dos líderes de audiência nos Estados Unidos, onde torcedores e fãs acompanham de todos os lugares do mundo tanto a partida quanto o show do intervalo. Os intervalos durante a programação são vendidos por milhões.

Bengals vence Chiefs e vão ao Super Bowl

Depois de 33 anos na fila de espera, desde 1989, o Cincinnati Bengals está de volta ao Super Bowl e desta vez com uma super equipe. O elenco venceu o Kansas City Chiefs, o até então favorito no duelo, pelo placar de 27 a 24 na tarde deste domingo e conquistou a final da Conferência Americana.

De um lado, o jovem Joe Burrow conseguiu desbancar o time repleto de astros do Chiefs, como Patrick Mahomes, eleito um dos melhores da NFL.

O Kansas abriu vantagem logo na primeira etapa por 21 a 3, o que deixou claro o favoritismo do elenco que jogava em casa. A reação, portanto, saiu com Burrow, elevando os pontos para 10 em touchdown.

Mais uma vez, o jovem foi fundamental no desempenho do time de Cincinnati ao deixar tudo igual após o intervalo de jogo. Os times voltaram a deixar tudo igual o placar em diversas ocasiões, o que ocasionou uma prorrogação. Mahomes, entretanto, não conseguiu o suficiente para garantir a vitória ao seu time enquanto Evan McPherson garantiu o field goal que deixou o resultado em 27 a 24 aos Bengals.

Rams vence 49ers e garante vaga no Super Bowl

O jogo, realizado em Los Angeles, foi intenso do começo ao fim. O San Francisco dominou completamente os dois primeiros tempos da partida com certa vantagem nos gramados. A presença de Jimmy Garoppolo foi importante para o time do 49ers, enquanto Matthew Stafford foi bem para o time da casa.

O San Francisco se manteve na frente por todo o tempo, até que, após o intervalo, o Los Angeles conseguiu reagir e deixar o placar igual por 17 a 17. No entanto, o time de casa logo conseguiu virar o placar e, por 20 a 17, carimbou o passaporte até a final do futebol americano em 2020.

Onde vai ser o Super Bowl?

O SoFi Stadium, localizado na cidade de Inglewood, subúrbio de Los Angeles, no estado da Califórnia, foi o escolhido pela NFL para receber o Super Bowl, maior evento de esportes dos Estados Unidos.

Casa do Los Angeles Rams durante a temporada regular e os playoffs, o estádio foi construído pelo presidente dos Rams, Stanley Kroenke onde, além de receber jogos, conta também com shows de grandes artistas internacionais.

Sua capacidade é de 70 mil torcedores, contando também com mais de 298 acres com varejo, escritórios comerciais, hotel, unidades residenciais e parques ao ar livre.

Além do Super Bowl em 2022, o espaço também receberá o College Football Championship Game em 2023 e as Cerimônias de Abertura e Encerramento dos Jogos Olímpicos em 2028.

Todos os times campeões Super Bowl NFL

Dois times da NFL estão empatados na lista de maiores campeões do Super Bowl em toda a história. Com seis títulos cada, são eles Pittsburgh Steelers e New England Patriots. Logo atrás, com cinco, estão Dallas Cowboy e San Francisco 49ers.

Este ano, o Cincinnati vem em busca do seu primeiro anel em toda a história, enquanto o Rams busca o segundo.

As equipes de Tennessee Titans, Atlanta Falcons, San Diego Chargers, Bufallo Bills, Minnesota Vikings, Arizona Cardinals, Detroit Lions, Cleveland Browns, Jacksonville Jaguars, Houston Texans e Carolina Panthers também nunca conquistaram nenhum título.

Confira a seguir a lista completa de todos os campeões do Super Bowl na NFL.

Pittsburgh Steelers – 6 títulos (1975, 1976, 1979, 1980, 2006, 2009)

New England Patriots – 6 títulos (2002, 2004, 2005, 2015, 2017, 2019)

Dallas Cowboy – 5 títulos (1972, 1978, 1993, 1994, 1996)

San Francisco 49ers – 5 títulos (1982, 1985, 1989, 1990, 1995)

Green Bay Packer – 4 títulos (1967, 1968, 1997, 2011)

New York Giants – 4 títulos (1987, 1991, 2008, 2012

Los Angeles Raiders – 3 títulos (1977, 1981, 1984)

Washington Redskins – 3 títulos (1983, 1988, 1992)

Denver Broncos – 3 títulos (1998, 1999, 2016)

Miami Dolphins – 2 títulos (1973 e 1974)

Baltimore/Indianapolis Colts – 2 títulos (1971, 2007

Baltimore Ravens – 2 títulos (2001, 2013)

Kansas City Chiefs – 2 títulos (1070 e 2020)

Tampa Bay Buccaneers – 2 títulos (2003, 2021)

New York Jets – 1 título (1969)

Philadelphia Eagles – 1 título (2018)

Seattle Seahawks – 1 título (2014)

New Orleans Saints -1 título (2010)

Los Angeles/St. Louis Rams – 1 título (2000)

Chicago Bears – 1 título (1986)

Como assistir ao Super Bowl 2022?

O canal ESPN, da Rede Disney, vai transmitir ao vivo no próximo mês o Super Bowl para todo o Brasil através de operadoras por assinatura que detém o sinal da emissora em sua grade de programação.

Para ter acesso a todos os lances da grande final de 2022, desde o pré-jogo, show do intervalo e pós com comentários, reportagens especiais e programas é necessário obter o canal através de uma empresa de TV paga como a Sky, Claro, Oi ou Vivo. Basta entrar em contato com alguma destas empresas e adquirir.

No entanto, outra opção é assistir através do Star +, serviço de streaming também por assinatura, disponível tanto pelo site (www.starplus.com) como por aplicativos para Android e iOS. Os valores vão de R$ 32,90 por mês até os combos de 100 reais com a retransmissão de canais ESPN.

