NFL

Onde assistir Patriots x Falcons: transmissão da NFL hoje (02/11/25)

A 9ª semana da temporada de 2025 da NFL traz New England Patriots x Atlanta Falcons

Escrito por Anny Malagolini
Como assistir ao jogo Patriots x Falcons na NFL Foto: ilustração gerada por IA

Neste domingo, 2 de novembro, New England Patriots e o Atlanta Falcons se enfrentam no jogo da NFL da semana 9. O jogo será em casa para os Patriots, no Gillette Stadium, em Foxborough, Massachusetts, a partir das 15h (de Brasília).

Como assistir ao jogo Patriots x Falcons na NFL

Os fãs brasileiros podem assistir a abertura da temporada regular da NFL entre Patriots x Falcons vivo na NFL Game Pass na DAZN. Nos Estados Unidos, os torcedores de futebol americano podem assistir na Paramount.

Duas equipes em momentos opostos se enfrentam na Semana 9 da NFL: o New England Patriots (6-2) recebe o Atlanta Falcons (3-4). Drake Maye e os Patriots vêm de cinco vitórias consecutivas, a mais recente sobre o Cleveland Browns por 32 a 13. Os Falcons sofreram sua segunda derrota seguida na Semana 8, perdendo por 34 a 10 para o Miami Dolphins, com o quarterback reserva Kirk Cousins ​​no comando do ataque. O running back dos Patriots, Rhamondre Stevenson (dedo do pé), desfalca o time no jogo de domingo contra o Atlanta.

Jogos da NFL hoje

15h – Chicago Bears @ Cincinnati Bengals – DAZN
15h – Minnesota Vikings @ Detroit Lions – ESPN 2, Disney + e DAZN
15h – Carolina Panthers @ Green Bay Packers – DAZN
15h – Los Angeles Chargers @ Tennessee Titans – DAZN
15h – Atlanta Falcons @ New England Patriots – DAZN
15h – San Francisco 49ers @ New York Giants – DAZN
15h – Indianapolis Colts @ Pittsburgh Steelers – GE TV e DAZN
15h – Denver Broncos @ Houton Texans – DAZN
18h05 – Jacksonville Jaguars @ Las Vegas Raiders – SporTV 3, Globoplay e DAZN
18h25 – New Orleans Saints @ Los Angeles Rams – DAZN
18h25 – Kansas City Chiefs @ Buffalo Bills – ESPN 2, Disney + e DAZN
22h20 – Seattle Seahawks @ Washington Commanders – SporTV 2, Globoplay e DAZN

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

Você pode gostar também

NFL: onde assistir Los Angeles Chargers x Minnesota Vikings hoje

Onde assistir Seattle Seahawks x Houston Texans na NFL hoje

Onde assistir o jogo Lions x Buccaneers na NFL hoje

Onde assistir 49ers x Falcons em jogo da NFL hoje

Em qual canal o jogo Broncos x Giants da NFL vai passar hoje?

Ao vivo: assistir Kansas City Chiefs x Las Vegas Raiders na NFL hoje (19/10/25)

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes