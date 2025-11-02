Onde assistir Patriots x Falcons: transmissão da NFL hoje (02/11/25)
A 9ª semana da temporada de 2025 da NFL traz New England Patriots x Atlanta Falcons
Neste domingo, 2 de novembro, New England Patriots e o Atlanta Falcons se enfrentam no jogo da NFL da semana 9. O jogo será em casa para os Patriots, no Gillette Stadium, em Foxborough, Massachusetts, a partir das 15h (de Brasília).
Como assistir ao jogo Patriots x Falcons na NFL
Os fãs brasileiros podem assistir a abertura da temporada regular da NFL entre Patriots x Falcons vivo na NFL Game Pass na DAZN. Nos Estados Unidos, os torcedores de futebol americano podem assistir na Paramount.
Duas equipes em momentos opostos se enfrentam na Semana 9 da NFL: o New England Patriots (6-2) recebe o Atlanta Falcons (3-4). Drake Maye e os Patriots vêm de cinco vitórias consecutivas, a mais recente sobre o Cleveland Browns por 32 a 13. Os Falcons sofreram sua segunda derrota seguida na Semana 8, perdendo por 34 a 10 para o Miami Dolphins, com o quarterback reserva Kirk Cousins no comando do ataque. O running back dos Patriots, Rhamondre Stevenson (dedo do pé), desfalca o time no jogo de domingo contra o Atlanta.
Jogos da NFL hoje
15h – Chicago Bears @ Cincinnati Bengals – DAZN
15h – Minnesota Vikings @ Detroit Lions – ESPN 2, Disney + e DAZN
15h – Carolina Panthers @ Green Bay Packers – DAZN
15h – Los Angeles Chargers @ Tennessee Titans – DAZN
15h – Atlanta Falcons @ New England Patriots – DAZN
15h – San Francisco 49ers @ New York Giants – DAZN
15h – Indianapolis Colts @ Pittsburgh Steelers – GE TV e DAZN
15h – Denver Broncos @ Houton Texans – DAZN
18h05 – Jacksonville Jaguars @ Las Vegas Raiders – SporTV 3, Globoplay e DAZN
18h25 – New Orleans Saints @ Los Angeles Rams – DAZN
18h25 – Kansas City Chiefs @ Buffalo Bills – ESPN 2, Disney + e DAZN
22h20 – Seattle Seahawks @ Washington Commanders – SporTV 2, Globoplay e DAZN