O YouTuber MrBeast comprou a NFL? Saiba quem é o dono

O americano MrBeast afirmou nas redes sociais que “comprou a NFL” um dia antes do início da nova temporada, que começou agora em setembro. No entanto, checamos que o YouTuber mais inscrito do mundo, cujo nome verdadeiro é Jimmy Donaldson, não é o verdadeiro dono da liga esportiva mais popular dos Estados Unidos.

Na verdade, tudo não passou de uma joga de marketing de MrBeast. Os vídeos virais nas redes sociais são uma colaboração entre a NFL e o YouTube para promover a nova temporada.

O YouTube ganhou os direitos globais para transmitir o jogo de sexta-feira entre o Los Angeles Chargers e o Kansas City Chiefs, que acontecerá na Neo Química Arena.

O primeiro jogo da temporada foi entre o Philadelphia Eagles e o Dallas Cowboys na quinta-feira.

Quem é o dono da NFL?

A NFL americana não é propriedade de uma única pessoa ou equipe. Em vez disso, a liga é financiada coletivamente por seus 32 times. Cada clube é de propriedade de um indivíduo, um grupo de propriedade privada ou, no caso do Green Bay Packers, uma organização pública sem fins lucrativos.

Os Packers são o único time a ser de propriedade dessa forma, já que a NFL não permite propriedade corporativa.

Cada equipe deve pertencer a um indivíduo ou a um pequeno grupo de proprietários, onde um proprietário deve deter um terço das ações.

Roger Goodell é o presidente executivo da NFL, conhecido como “comissário”, e é responsável por supervisionar as operações da liga, representando todos os 32 times.

De acordo com a BBC, se um indivíduo quisesse ser dono da NFL, ele precisaria comprar todos os times. O valor estimado de todas as 32 equipes é de cerca de US$ 228 bilhões (£ 170 bilhões).

MrBeast, que tem 430 milhões de inscritos no YouTube e um programa no Amazon Prime, tem um patrimônio líquido estimado em cerca de US$ 1 bilhão (£ 745 milhões).