NFL

O YouTuber MrBeast comprou a NFL? Saiba quem é o dono

Afinal, quem é o dono da maior liga de futebol americano?

Escrito por Anny Malagolini
O YouTuber MrBeast comprou a NFL Foto: youtube/reprodução

O americano MrBeast afirmou nas redes sociais que “comprou a NFL” um dia antes do início da nova temporada, que começou agora em setembro. No entanto, checamos que o YouTuber mais inscrito do mundo, cujo nome verdadeiro é Jimmy Donaldson, não é o verdadeiro dono da liga esportiva mais popular dos Estados Unidos.

Na verdade, tudo não passou de uma joga de marketing de MrBeast. Os vídeos virais nas redes sociais são uma colaboração entre a NFL e o YouTube para promover a nova temporada.

O YouTube ganhou os direitos globais para transmitir o jogo de sexta-feira entre o Los Angeles Chargers e o Kansas City Chiefs, que acontecerá na Neo Química Arena.

O primeiro jogo da temporada foi entre o Philadelphia Eagles e o Dallas Cowboys na quinta-feira.

Quem é o dono da NFL?

A NFL americana não é propriedade de uma única pessoa ou equipe. Em vez disso, a liga é financiada coletivamente por seus 32 times. Cada clube é de propriedade de um indivíduo, um grupo de propriedade privada ou, no caso do Green Bay Packers, uma organização pública sem fins lucrativos.

Os Packers são o único time a ser de propriedade dessa forma, já que a NFL não permite propriedade corporativa.

Cada equipe deve pertencer a um indivíduo ou a um pequeno grupo de proprietários, onde um proprietário deve deter um terço das ações.

Roger Goodell é o presidente executivo da NFL, conhecido como “comissário”, e é responsável por supervisionar as operações da liga, representando todos os 32 times.

De acordo com a BBC, se um indivíduo quisesse ser dono da NFL, ele precisaria comprar todos os times. O valor estimado de todas as 32 equipes é de cerca de US$ 228 bilhões (£ 170 bilhões).

MrBeast, que tem 430 milhões de inscritos no YouTube e um programa no Amazon Prime, tem um patrimônio líquido estimado em cerca de US$ 1 bilhão (£ 745 milhões).

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

Você pode gostar também

Eagles x Cowboys: onde assistir o jogo 1 da NFL

NFL: onde assistir Detroit Lions x Los Angeles Chargers hoje

Premiação do Super Bowl: quanto ganha o campeão de 2025?

Super Bowl vai passar na Rede TV? Veja como assistir de graça e online

AO VIVO: assistir o Super Bowl de graça domingo

Quem é Jon Batiste? Cantor do hino dos EUA no Super Bowl

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes