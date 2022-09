Philadelphia Eagles x Minnesota Vikings: horário do jogo da NFL (19/09)

Preparado para acompanhar o grande embate da NFL hoje? Nesta segunda-feira, 19 de setembro, as equipes de Philadelphia Eagles x Minnesota Vikings disputam a segunda semana a partir das 21h30 (Horário de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Pensilvânia. Confira todas as informações do jogo de hoje no texto abaixo e saiba onde assistir ao vivo.

O time do Eagles vem de vitória contra o Lions, enquanto o Minnesota venceu o Packers em casa.

Onde assistir Philadelphia Eagles x Minnesota Vikings hoje

O jogo do Philadelphia Eagles e Minnesota Vikings hoje vai passar na ESPN 4, na TV fechada, às 21h30 (Horário de Brasília). O torcedor também pode curtir através do Star +, serviço de streaming.

Para todo o território brasileiro, a partida da NFL nesta segunda-feira será transmitida ao vivo através do canal da ESPN, disponível em operadoras de TV por assinatura. Para acompanhar todas as emoções do futebol americano basta sintonizar a emissora ao vivo.

Não é assinante da TV fechada? Fique tranquilo torcedor, dá para assistir as emoções do embate através do serviço de streaming Star +, através do aplicativo para celular, tablet, computador e smart TV, apenas se o aparelho for compatível.

Para aquele torcedor que quer tornar-se membro, é possível encontrar por valores entre R$ 32,90 até R$ 55,90 ao mês.

Philadelphia Eagles x Minnesota Vikings:

Data: segunda-feira, 19 de setembro de 2022

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Local: Lincoln Financial Field, na Pensilvânia

Canal de TV: ESPN 4

Online: Star +

Como funciona a tabela do futebol americano da NFL?

A NFL é a maior e mais popular liga de futebol norte-americano do mundo! O NFL reúne trinta e dois times, divididos em duas conferências AFC e NFC, onde quatro ligas são realizadas dentro destas conferências: Norte, Sul, Leste e Oeste.

Pela temporada regular são 18 semanas, onde cada elenco entra em campo para jogar por dezessete vezes em cada oportunidade. Serão seis jogos contra os outros três adversários da mesma divisão, quatro contra elencos de outra divisão, mas da mesma conferência, quatro contra times de uma divisão de outra conferência, dois jogos das divisões restantes na mesma conferência e, por fim, uma partida contra a franquia que terminou a última temporada na mesma posição, mas na outra conferência.

Depois, o Wild Card tem início com as classificadas, seguindo, as finais de conferência até o Pro Bowl e, por fim, o Super Bowl, a grande final da NFL que é considerada um dos maiores eventos de esporte do mundo em fevereiro.

Resultados da segunda semana na NFL

Com início na quinta-feira, todos os trinta times entraram em campo para disputarem a segunda semana da competição mais aguardada pelos torcedores.

Chiefs, Patriots, Giants, Jets, Dolphins, Jaguars, Lions, 49ers, Buccaneers, Rams, Cardinals, Broncos e Cowboys venceram na segunda semana e por isso acumularam pontos na classificação. Agora, resta saber quais serão os resultados para os últimos confrontos na rodada.

Chiefs 27 x 24 Chargers

Steelers 14 x 17 Patriots

Giants 19 x 16 Panthers

Browns 30 x 31 Jets

Jaguars 24 x 0 Colts

Ravens 38 x 42 Dolphins

Saints 10 x 20 Buccaneers

Lions 36 x 27 Commanders

49ers 27 x 7 Seahawks

Rams 31 x 27 Falcons

Raiders 23 x 29 Cardinals

Broncos 16 x 9 Texans

Cowboys 20 x 17 Bengals

Packers 0 x 0 Bears

Bills x Titans – 20h15

Eagles x Vikings – 21h30

Você sabe quais são as regras do Futebol Americano? entenda como funciona