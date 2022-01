Playoffs da NFL 2022: como funciona, jogos e onde assistir

Com o fim da temporada regular, os playoffs da NFL vão começar. Catorze equipes disputam a última fase da temporada, incluindo a rodada do Wild Card, enquanto buscam a classificação até a semifinal para trilharem os passos até o Super Bowl. Confira todos os jogos dos playoffs da NFL 2021/22, como funciona e onde assistir ao vivo.

Quais são os jogos dos playoffs da NFL 2022?

Catorze equipes disputam os playoffs da NFL na temporada 2021/22. São elas Cincinnati Bengals, Las Vegas Raiders, Buffalo Bills, New England Patriots, Tampa Bay Buccaneers, Philadelphia Eagles, Dallas Cowboys, San Francisco 49ers, Kansas City Chiefs, Pittsburgh Steelers, Los Angeles Rams e Arizona Cardinals.

Green Bay Packers e Tennessee Titans são os campeões das conferências e por isso ganham a vantagem nos playoffs. Cada um dos elencos tem folga durante o Wild Card, enquanto aguardam para saber quem serão os adversários na divisional.

Além disso, Green Bay e Titans também ganham o mando de campo até as finais das conferências.

Confira a seguir todos os jogos da rodada Wild Card nos plaoyffs da NFL, horários e onde assistir:

Sábado (15/01):

Cincinnati Bengals x Las Vegas Raiders – 18h30 (ESPN e Star +)

Buffalo Bills x New England Patriots – 22h15 (ESPN e Star +)

Domingo (16/01):

Tampa Bay Buccaneers x Philadelphia Eagles – 15h (ESPN e Star +)

Dallas Cowboys x San Francisco 49ers – 18h30 (ESPN e Star +)

Kansas City Chiefs x Pittsburgh Steelers – 22h15 (ESPN e Star +)

Segunda-feira (17/01):

Los Angeles Rams x Arizona Cardinals – 22h15 (ESPN 2 e Star +)

Como funcionam os playoffs da NFL?

Assim como no futebol com a bola nos pés, a NFL também tem a sua fase eliminatória. Após 18 rodadas de jogos na temporada regular, as sete melhores equipes das 32 de cada Conferência, Nacional e a Americana, avançam para o mata-mata, onde os campeões de cada lado se classificam direto para a semifinal.

As equipes jogam o Wild Card, a primeira rodada dos playoffs que funciona como uma espécie de repescagem. Quem vencer segue até a semifinal e depois a final das Conferências. Somente duas equipes jogam o Super Bowl.

Qual a data do Super Bowl em 2022?

O Super Bowl LVI (56), a final da NFL, vai acontecer em 13 de fevereiro de 2022, domingo, no SoFi Stadium, em Los Angeles, na Califórnia, sem horário determinado.

A NFL é a principal liga de futebol norte-americana. É o jogo que define o campeão da temporada, reunindo os dois vencedores das Conferências Americana (AFC) e a Nacional (NFC).

A partida é popularmente conhecida como Super Bowl. O jogo é líder de audiência nos Estados Unidos, onde torcedores e fãs acompanham de todos os lugares do mundo tanto a partida quanto o show do intervalo.

Sem Neymar, veja a lista dos convocados da Seleção Brasileira em 2022