Sem Neymar, veja a lista dos convocados da Seleção Brasileira em 2022

O técnico Tite convocou na manhã desta quinta-feira, 13/01, a Seleção Brasileira para os dois jogos de janeiro e fevereiro de 2022 pelas Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo. Com 26 atletas, a surpresa ficou com a ausência de Neymar, que se recupera de uma lesão, e o retorno de Daniel Alves. Confira a lista completa dos convocados da Seleção Brasileira.

Convocação da Seleção Brasileira para as Eliminatórias 2022

Com 23 nomes, o técnico da Seleção Brasileira de futebol masculino divulgou a lista da convocação para os jogos de janeiro e fevereiro em 2022 pela Data FIFA. O time já está com o passaporte carimbado para a Copa do Mundo no Catar, mas ainda precisa cumprir a tabela das Eliminatórias pelas quatro rodadas que faltam.

Confira a lista completa da convocação da Seleção Brasileira nas Eliminatórias em 2022.

GOLEIROS

Alisson – Liverpool (ING)

Ederson – Manchester City (ING)

Weverton – Palmeiras

LATERAIS

Emerson Royal – Tottenham (ING)

Dani Alves – Barcelona (ESP)

Alex Sandro – Juventus (ITA)

Alex Telles – Manchester United (ING)

ZAGUEIROS

Marquinhos – Paris Saint Germain (FRA)

Gabriel Magalhães – Arsenal (ING)

Thiago Silva – Chelsea (ING)

Éder Militão – Real Madrid (ESP)

MEIAS

Casemiro – Real Madrid (ESP)

Fabinho – Liverpool (ING)

Fred – Manchester United (ING)

Gerson – Olympique Marseille (FRA)

Bruno Guimarães – Lyon (FRA)

Philippe Coutinho – Aston Villa (ING)

Lucas Paquetá – Lyon (FRA)

ATACANTES

Raphinha – Leeds United (ING)

Antony – Ajax (HOL)

Rodrygo – Real Madrid (ESP)

Everton Ribeiro – Flamengo

Gabriel Jesus – Manchester City (ING)

Gabi – Flamengo

Matheus Cunha – Atlético de Madrid (ESP)

Vinicius Jr. – Real Madrid (ESP)

Neymar não foi convocado?

Astro do time masculino, Neymar não foi convocado desta vez porque se recupera de uma lesão no tornozelo esquerdo desde novembro do ano passado, após receber dura entrada pelo Campeonato Francês.

Em 28 de novembro de 2021, o PSG enfrentou o Saint-Étienne pela 15ª rodada da liga francesa. O time parisiense venceu por 3 a 1, mas perdeu Neymar por grave lesão.

Aos 39 minutos do segundo tempo, o craque sofreu uma forte entrada por trás de Stéphanois Yvann Maçon. O brasileiro precisou deixar o campo de maca. Já no fim do jogo, Neymar deixou o estádio de muletas.

Mais tarde, o departamento médico constatou que se tratava de uma torção no tornozelo esquerdo com lesão no ligamento.

Qual é o próximo jogo da Seleção Brasileira?

O Brasil tem dois jogos pela frente no final de janeiro e o começo de fevereiro, válidos pela 15ª e 16ª rodada respectivamente. No entanto, mesmo com a vaga confirmada no Mundial, ainda faltam quatro rodadas para terminar as Eliminatórias.

Confira o calendário de jogos do Brasil.

Décima quinta rodada das Eliminatórias (Quinta-feira, 27/01)

Equador x Brasil – Estádio Casa Blanca, às 18h

Décima sexta rodada das Eliminatórias (Terça-feira, 01/02)

Brasil x Paraguai – Estádio do Mineirão, às 21h30

Décima sétima rodada das Eliminatórias (Quinta-feira, 24/03)

Brasil x Chile – Sem local e horário definido

Décima oitava rodada das Eliminatórias (Terça-feira, 29/03)

Bolívia x Brasil – Sem local e horário definido

Leia também:

Onde vai ser a final da Copinha 2022?