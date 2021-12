Quais equipes já estão classificadas para os playoffs da NFL 2021/22

Confira todas as equipes já classificadas. Foto: Reprodução / Tampa Bay Buccaneers / www.buccaneers.com

Faltando apenas duas rodadas para o fim da temporada regular entre as Conferências, seis equipes já garantiram a participação na fase eliminatória da NFL. Tom Brady, o astro do futebol, fez questão de carimbar o passaporte do Buccaneers, sendo como o grande favorito. Confira todos os elencos classificados para os playoffs da NFL 2021.

Equipes nos playoffs da NFL 2021/22

Sete equipes já estão garantidas nos playoffs da temporada pela NFL. São elas Kaiser Chiefs pela Conferência Americana, e Green Bay Packers, Dallas Cowboys, Los Angeles Rams, Tampa Bay Buccaneers e Arizona Cardinals pela Conferência Nacional.

Ainda faltam seis vagas na AFC e duas na NFC, enquanto somente duas rodadas serão jogadas até o fim da temporada regular. Dessa maneira, as equipes prometem batalhar até o último minuto em busca da classificação para chegar quem sabe no Super Bowl, o grande evento que traz a decisão da NFL em busca do campeão da temporada.

Estão no páreo Tennessee Titans, Cincinnati Bengals, Buffalo Bills, Indianapolis Colts, Patriots e Baltimore Ravens pelo lado da Conferência Americana, enquanto San Francisco 49ers e Philadelphia Eagles disputam na Nacional.

O Wild Card, a primeira rodada dos playoffs, está marcado para os dias 15, 16 e 17 de janeiro, sempre no período da noite entre 18h até as 22h, no horário de Brasília. Como nem todas os times estão classificados, ainda não há como saber quais serão os confrontos.

Como funcionam os playoffs da NFL?

Assim como no futebol jogado com as bolas nos pés, a NFL também tem a sua fase eliminatória. Após 17 rodadas de jogos na temporada regular, as sete melhores equipes de cada Conferência, a Nacional e a Americana, avançam para o mata-mata da temporada.

As equipes jogam o Wild Card, a primeira rodada dos playoffs da NFL que funciona como uma repescagem. Quem vencer avança até a semifinal e depois a final da Conferência.

Trinta e duas equipes disputam a liga de futebol americana mais famosa do mundo, a NFL, divididas entre duas Conferências, a Nacional e a Americana, onde são divididas em quatro divisões com quatro franquias cada. A temporada regular apresenta 17 jogos, seguido de classificatória, playoffs e por fim o Super Bowl, a final da NFL.

Onde assistir a NFL em 2022?

Os canais ESPN e ESPN Brasil são os grandes responsáveis pelos diretos de transmissão da NFL no Brasil, isto é, somente a emissora da Disney pode transmitir os jogos ao vivo. Dessa maneira, para ter acesso a todos os lances das partidas até o Super Bowl, é necessário obter a emissora de TV paga.

Outra opção é acompanhar através do Star +, serviço de streaming da Disney por assinatura disponível tanto no site oficial como em aplicativos para Android e iOS.

