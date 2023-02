Que horas é o Super Bowl 2023 entre Eagles x Chiefs neste domingo

Na noite deste domingo, 12 de fevereiro, Philadelphia Eagles e Kansas City Chiefs disputarão o título da temporada da NFL no Super Bowl 2023. O State Farm Stadium, no Arizona, recebe o grande evento com início às 20h30 (horário de Brasília), com presença garantida dos torcedores fanáticos.

Os Eagles buscam o segundo título no futebol americano, enquanto os Chiefs podem conquistar pela terceira vez na história o Troféu Vince Lombardi.

Que horas vai começar o Super Bowl 2023 hoje

O Super Bowl 2023 hoje entre Chiefs e Eagles vai começar às 20h30, Horário de Brasília.

Neste domingo, a final da liga americana será disputada no State Farm Stadium, em Glendale, no Arizona, entre Philadelphia Eagles e Kansas City Chiefs.

No horário local, a final da liga norte-americana de futebol será disputada a partir das 16h30. A transmissão no Brasil acontece mais tarde porque Brasília, capital federal, está 4 horas à frente do estado de Arizona.

Torcedores que estão nos estados do Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul vão acompanhar a partida da NFL às 19h30, horário local da sua cidade.

Início do Super Bowl 2023 - 20h30 (Horário de Brasília)

Início do show da Rihanna no intervalo - entre 21h30 e 22h (Horário de Brasília)

Onde assistir a final da NFL?

A final do futebol americano na NFL será transmitida na Rede TV, na TV aberta, na ESPN 2, pela TV paga, e nas plataformas Rede TV Plus e Star Plus em todo o Brasil ao vivo.

O canal aberto transmite a grande decisão da liga norte-americana neste domingo para todo o Brasil. É de graça e o torcedor só precisa sintonizar para curtir o esporte da bola oval. Marcelo do Ó será o narrador ao lado dos comentaristas Gabriel Golim e Pathy dos Reis.

Já o canal da ESPN 2, na TV fechada, também exibe a partida ao vivo em todo o território nacional. Disponível somente em operadoras por assinatura, quem vai contar a história vai ser Fernando Nardini com os comentaristas Paulo Antunes, Conrado Giulietti e Guilherme Cohen.

Quem quiser acompanhar tudo online, dá para sintonizar o Star + ou o Rede TV Plus, serviços de streaming de cada emissora. O torcedor deve comprar os pacotes disponíveis seja no site ou nos aplicativos entre os dispositivos móveis.

Rede TV - TV aberta

- TV aberta ESPN 2 - TV paga entre operadoras por assinatura

- TV paga entre operadoras por assinatura Star Plus - Serviço de streaming no site (www.starplus.com) ou aplicativo

- Serviço de streaming no site (www.starplus.com) ou aplicativo Rede TV Plus - Serviço de streaming no site (www.redetvplus.com.br) ou aplicativo

Quem vai cantar no Super Bowl?

A cantora Rihanna é a grande atração do Super Bowl este ano. A estrela foi confirmada no ano passado depois de publicar uma foto da sua mão segurando a bola da NFL, o que deixou os fãs agitados.

O show do intervalo neste domingo, no Super Bowl 2023, marca o retorno de Rihanna aos palcos depois de cinco anos. A última aparição de Riri foi em janeiro de 2018, no Grammy.

Não dá para saber quais músicas a artista de Barbados vai cantar, mas dá para esperar muitos hits, como "Diamonds", "Umbrella" e "Work".

No ano passado, Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blige, Kendrick Lamar, 50 Cent e Eminem se apresentaram no intervalo do jogo em Los Angeles, na Califórnia.

Confira "Diamonds", canção que pode estar na setlist de hoje.



