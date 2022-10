Fortuna de Tom Brady: qual é o patrimônio do marido da Gisele

Você com certeza já ouviu falar de Tom Brady. Além de marido da top model brasileira Gisele Bundchen, Brady também é um dos mais vitoriosos quarterback da história da NFL com sete títulos do Super Bowl e um dos mais bem pagos atletas na lista da Forbes. Saiba qual é a fortuna de Tom Brady e o patrimônio do astro.

Qual é a fortuna de Tom Brady?

De acordo com o portal Celebrity Net Worth, a fortuna de Tom Brady em 2022 é de US$ 250 milhões, o equivalente a R$ 1,3 bilhão na cotação de outubro. Neste ano, a revista Forbes integrou o jogador na lista de atletas mais bem pagos do mundo.

Em 2020, Brady embolsou o total de 45 milhões de dólares, ou seja, US$ 33 milhões em salários e bônus do Tampa Bay Buccaneers e US$ 12 milhões em patrocínios, de acordo com a revista Forbes.

O marido de Gisele também recebe os valores de US$ 20,3 milhões por ano, com a marca de estilo de vida TB12, que leva suas iniciais e o número que usa na NFL.

Em fevereiro de 2022, Tom Brady anunciou aposentadoria da NFL, mas um mês depois ele optou por voltar a jogar, indo contra a decisão de sua família. De acordo com a Forbes, seu recorde de ganhos até aqui é de US$ 450 milhões, mais de dois bilhões de reais.

Além de ser o jogador mais bem pago da NFL, Tom também marca presença fora dos gramados com empreendimentos e patrocínios que lhe pagam muito bem.

Segundo a Forbes, o atleta é patrocinado por marcas como Christopher Cloos, Electronic Arts, Fanatics, FTX, Hertz Global Holdings, IWC Schaffhausen, Metrô, T-Mobile, Under Armour e a Wheels Up. Cada um destes trabalhos lhe rende bagatelas que inflam ainda mais a sua conta bancária.

Em 2019, Brady ganhou certa de US 12 milhões, ou R$ 62 milhões fora de campo, com patrocínios e negócios. Hoje, o quarterback é dono da sua própria marca, a TB12. Em 2022, ele fatura, segundo a Forbes, US$ 52 milhões (R$ 270 milhões).

Ele também integra a lista da Forbes de 2022 dos atletas mais bem pago do mundo em nono lugar.

Perguntas frequentes

Quão rico é Tom Brady?

Tom Brady tem um patrimônio líquido estimado em US $ 250 milhões, tornando-o o jogador mais rico do jogo. O Tampa Bay Buccaneers paga a ele um salário anual de US$ 30 milhões, e sua esposa traz outros incríveis US$ 400 milhões para a riqueza da família.

Tom Brady é milionário?

Tom Brady é um milionário com um patrimônio líquido de pelo menos US $ 250 milhões. Seriam necessárias 4.808 pessoas que ganham o salário médio de US$ 52.000 para trabalhar um ano inteiro para ganhar tanto dinheiro quanto Tom Brady vale.

Tom Brady é bilionário?

Tom Brady é rico, mas ainda não é bilionário.

Tom Brady está falido?

Tom Brady nunca foi à falência.

Tom Brady nasceu rico?

Tom Brady não nasceu rico e é um milionário por conta própria.

Trajetória de Tom Brady na NFL

Aos 40 anos, Tom Brady ainda é um dos mais talentosos quarterbacks da NFL, a liga profissional de futebol norte-americano.

Brady começou a se interessar por esportes na Universidade de Michigan, quando foi classificado para jogar pelo New England Patriots, como a 199ª escolha do recrutamento. Desde então, o atelta defendeu a camisa do time por mais de vinte anos, onde conquistou seis Super Bowls.

Em 2020, ele optou por viver novos caminhos em sua carreira e assinou com o Tampa Bay Buccaneers, da Flórida, onde permanece mesmo depois de anunciar aposentadoria em fevereiro de 2022. No mesmo ano em que se transferiu das equipes, conquistou o seu sétimo Super Bowl da carreira.

Mesmo com a idade para um jogador qualificado, atingiu em 2021 a marca de 4.633 jardas, 40 touchdowns e 12 interceptações.

Qual é o patrimônio líquido de Gisele Bündchen?

A brasileira Gisele Bundchen tem um patrimônio líquido maior do que Tom Brady graças a sua trajetória de supermodelo. Bundchen possui um patrimônio líquido de US $ 400 milhões – provou ser bastante hábil na indústria, já tendo vendido mais de US $ 140 milhões e arrecadando US $ 30 milhões em comissão.

Isso significa que, combinados, o casal tinha uma enorme fortuna avaliada em mais de US$ 650 milhões.

