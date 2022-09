Seahawks x Broncos: onde assistir ao jogo da NFL hoje ao vivo (12/09)

Vai começar a nova temporada da NFL! Pela primeira semana da competição, as equipes de Seattle Seahawks e Denver Broncos se enfrentam nesta segunda-feira, 11 de setembro, às 21h15 (horário de Brasília), no Estádio Lumen Field, em Seattle. Para não perder nenhum lance do confronto, descubra onde assistir Seahawks x Broncos ao vivo hoje.

Onde assistir Seahawks x Broncos hoje na NFL ao vivo

O jogo do Seahawks e Broncos hoje vai passar na ESPN 2, às 21h15 (Horário de Brasília). O torcedor também pode curtir através do Star +, serviço de streaming para assinantes.

Disponível apenas em operadoras de TV por assinatura, o canal da ESPN é o grande responsável pelos direitos de imagem da NFL, por isso a única maneira de curtir os jogos da nova temporada será nos canais. A transmissão é válida em todo o território brasileiro.

Para quem não é assinante da TV paga, pode curtir através do Star +, serviço de streaming por assinatura, disponível tanto para celular, tablet, computador como pela smart TV. Por diferentes pacotes, os valores vão de R$ 32,90 até R$ 55,90 por mês.

Broncos vs Seahawks: informações de transmissão ao vivo, canal de TV e hora do jogo

Dia do jogo: segunda- feira, 12 de setembro de 2022

Horário do jogo: 21h15

Local: Seattle, Washington

Estádio: Campo Lumen

Canal de TV: ESPN

Resultados da primeira semana na NFL

Contando com a disputa entre Seahawks e Broncos, a primeira semana da NFL pela nova temporada traz dezesseis jogos do futebol americano.

Os elencos de Browns, Dolphins, Bears, Steelers, Ravens e Commanders foram alguns dos vencedores neste fim de semana em abertura da temporada.

A partida entre Seahawks x Broncos fecha a primeira semana da NFL e, por isso, confira todos os resultados.

Rams 10 x 31 Bills

Lions 35 x 38 Eagles

Bears 19 x 10 49ers

Dolpihns 20 x 7 Patriots

Bengals 20 x 23 Steelers

Panthers 24 x 26 Browns

Texans 20 x 20 Colts

Falcons 26 x 27 Saints

Jets 9 x 24 Ravens

Commanders 28 x 22 Jaguars

Viking x Packers

Chargers x Raiders

Cardinals x Chiefs

Titants x Giants

Cowboys x Buccaners

Como funciona a NFL?

Trinta e dois times compõem a NFL, torneio exclusivo de futebol americano. Eles são divididos em duas conferências: AFC e NFC. Dentro destas conferências os clubes estão divididos em quatro ligas: Norte, Sul, Leste e Oeste.

Nesta temporada, serão 18 rodadas na fase inicial, onde cada time entra em campo para jogar por 17 vezes cada. São seis jogos contra os outros três adversários da mesma divisão, quatro contra equipes de uma outra divisão mas da mesma conferência, quatro contra times de uma divisão de outra conferência, dois jogos das divisões restantes da mesma conferência e, por fim, uma partida contra a franquia que terminou a última temporada na mesma posição, mas na outra conferência.

Depois, o Wild Card tem início com as classificadas, seguindo, as finais de conferência até o Pro Bowl e, por fim, o Super Bowl, a grande final da NFL que é considerada um dos maiores eventos de esporte do mundo em fevereiro.

