Quem ganhou o Super Bowl 2022: Los Angeles Rams é campeão da NFL

O Los Angeles Rams é quem ganhou o Super Bowl LVI. Após vencer o Cincinnati Bengals por 23 a 20 neste domingo, 13/02, jogando em casa no SoFi Stadium, apenas confirmou o favoritismo após temporada excepcional. A conquista soma o segundo título da equipe na NFL na história. Confira a seguir como foi partida de quem ganhou o Super Bowl 2022.

Quem ganhou o Super Bowl 2022 LVI

O Los Angeles Rams é quem venceu o Super Bowl em 2022. Em jogo realizado em casa, cidade de Los Angeles, no SoFi Stadium, Califórnia, o elenco dos Rams ganhou do Cincinnati Bengals em 13/02, conquistando o segundo título na NFL em toda a história da competição.

PRIMEIRO QUARTO DO SUPER BOWL LVI

Assim como o clima de Los Angeles, na Califórnia, a partida do Super Bowl começou quente neste domingo. Jogando em casa, os Rams aproveitaram e seguiram para cima dos adversários com o quarterback Matthew Stafford mostrando para que veio. O Cincinnati, entretanto, teve Joe Burrow, o quarterback do seu lado disposto a parar os atletas rivais.

Logo no primeiro quarto, com apenas quinze minutos, Odell Beckham Jr. conseguiu abrir o placar do jogo em touchdown do Los Angeles Rams. Em passe do quarterback Stafford por cima do marcador, Odell recebeu na end zone para marcar os primeiros pontos em linha de 19 jardas.

Na frente do placar, os Rams seguiram confiantes na partida. Burrow, do outro lado, pareceu nervoso e tentou chegar, mas sempre impedido pela defesa de Los Angeles. O Cincinnati conseguiu marcar os 3 primeiros pontos com McPherson em Field Goal para fechar o primeiro quarto.

SEGUNDO QUARTO

Para o segundo quarto, novamente os Rams apareceram bem e assim não demorou para o touchdown. Stafford mais uma vez serviu Cooper Kupp na end zone, ampliando o resultado na linha de 11 jardas no ataque para 13 pontos.

O touchdown para os Bengals demorou, mas saiu com Tee Higgins. Diferente do primeiro, o segundo quarto foi quente e totalmente equilibrado com os dois times se mostrando mais e trabalhando defesa e ataque. Tanto que, Stafford chegou até a end zone, arriscou passe longo mas acabou interceptado pela defesa dos Bengals, faltando apenas dois minutos. Fechando o segundo quarto, os Rams tentaram pela última vez na linha de quarenta jardas com apenas trinta segundos, mas sem sucesso.

Com o placar final em 13 contra 10 para o Los Angeles Rams, o jogo seguiu para o intervalo.

TERCEIRO QUARTO

Após o intervalo, o jogo mudou de figura completamente no segundo tempo. Se os Rams começaram melhor, agora chegou a vez dos Bengals tomarem conta de Los Angeles.

Burrow, o quarterback sensação da temporada, acertou passe espetacular para Tee Higgins na end zone em jogada de jardas espetacular em linha de 25 jardas, aumentando o placar para 17 a 13. Assim como o ataque, a defesa do Cincinnati também funcionou, interceptando Stafford logo em seguida.

O elenco dos tigres ainda conseguiu ampliar o resultado em seu favor com Field Goals, assim como os Rams, levando o jogo para 16 a 20 para os Bengals. Para preocupar o quarterback do Rams acabou virando o tornozelo em jogada de Sack, preocupando torcedores e a própria equipe de casa.

Joe Burrow cresceu nos últimos 2 minutos pelo terceiro quarto e até conseguiu o passe por diversos momentos, mas a defesa do Rams acabou pressionado o jovem.

ÚLTIMO TEMPO

Chegou o momento do último quarto, onde tudo se decide no Super Bowl. Com a vantagem no placar, os Bengals correram para aumentar o resultado, enquanto os Rams precisavam de um touchdown para reverter o placar e tornar-se campeão.

Os Rams tiveram boas chances logo nos primeiros minutos, mas não conseguiram avançar no jogo terrestre. No entanto, após falta do time anfitrião, Joe Burrow caiu no chão com o joelho machucado e acabou deixando o gramado do SoFi Stadium.

O quarterback se machucou, mas voltou para o jogo para complementar o espetáculo do Super Bowl. O astro tentou passe curto para Evans, mas acabou perdendo jardas. O elenco do Bengals tentou o jogo terrestre aos 7 minutos, mas não funcionou.

Aos 2 minutos, os Rams conseguiram reagir e levaram os seus jogadores para a red zone, mas os passes foram incompletos. Os minutos finais foram de muita emoção para os dois times. Em falta bem marcada para o clube de Los Angeles, a defesa do Bengals acabou segurando o oponente.

Mais uma vez em passe de Stafford, Kupp conseguiu o touchdown para os Rams, mas o lance levantou suspeitas de falta. Os árbitros analisaram o momento e o touchdown foi anulado. Os minutos finais foram marcados por duas faltas seguidas, movimentando a partida cada vez mais.

O Los Angeles tentou o sneak, mas a bola passou longe da end zone. Um minuto depois, Kupp conquistou o touchdown em favor dos donos da casa da Califórnia, ampliando o resultado para 23 a 20. Atrás do placar, Joe Burrow tentou reverter, contando com o jogo terrestre dos Bengals no último minuto, mas acabou sacado.

Com a mão na taça, o Los Angeles Rams consagrou-se campeão de virada do Super Bowl LVI.

Qual é a premiação do Super Bowl?

Além do título na liga norte-americana, o time campeão do Super Bowl também ganha uma farta premiação em dinheiro e a honraria do famoso Troféu Vince Lombardi.

O vencedor da disputa deixa o gramado vitorioso e fatura a taça mais importante em excelência no esporte pela temporada. Produzida pela Tiffany, empresa norte-americana do ramo de jóias, o troféu foi criado em 1966 com o objetivo de homenagear o vencedor e representar tudo aquilo que o esporte representa.

Segundo a revista Forbes, o troféu leva quatro meses para ser feito em prata esterlina, com uma bola de futebol americano esculpida no topo. O prêmio recebeu em 1970 o nome de Vince Lombadi como forma de homenagear o então técnico do primeiro campeão, o Green Bay Packers.

Mas não acaba por aí. Os atletas também faturam um bônus adicional. De acordo com informações publicadas pelo jornal espanhol Marca, os campeões do Super Bowl levam para casa US$ 150.000, o mesmo que 779 mil reais na cotação atual.

Já o vice-campeão ganha 389 mil reais, uma bela quantia como forma de recompensa. Além disso, existe também os valiosos anéis dados aos atletas, com pedrarias exclusivas com o nome do campeão e o símbolo do time. Segundo o jornal Bola Vip, o valor é de US$ 36,500, o mesmo que 189 mil reais.

A seguir, confira todos os números da premiação desde a fase inicial até o título.

Vencedores do Super Bowl: US$ 150,000 – 779 mil reais

Perdedores do Super Bowl: US$ 75,000 – 389 mil reais

Campeão da sua Conferência: $ 65,000 – 337,987 mil reais

Rodada divisional e vencedor da divisão: $ 42,500 – 220 mil reais

Rodada de playoffs e vencedor sem divisão: $ 37,500 – 194 mil reais

Show do intervalo do Super Bowl

O show do intervalo da edição 56 do Super Bowl cumpriu o que prometeu aos fãs. Entregou uma apresentação com os cinco maiores nomes do hip hop Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige e Kendrick Lamar juntos no palco da grande final da NFL.

Snopp Dogg abriu o show na companhia de Dr. Dre com o hit “The Next Episode”, seguindo com “California Love”. A apresentação também contou com a presença surpresa de 50 Cent com o hit “In Da Club”, marcando o retorno do astro da música para os palcos.

Mary J. Blige, renomada artista do cenário norte-americano, apareceu em um figuro prateado em cima do trailer instalado para o show do intervalo, animando o público. Depois, Kendrick Lamar puxou o coro para cantar “Alright” com um grupo de dançarinos usando uma faixa “Big Dre”.

Eminem surgiu no palco com “Lose Yourself”, acompanhado do músico Anderson Paak. Ao fim de sua apresentação, o rapper se ajoelhou e, mesmo com a proibição da NFL, fez alusão ao jogador Colin Kaepernick, quarterback expulso da liga por se ajoelhar durante o hino nacional americano como forma de protesto contra a injustiça racional nos Estados Unidos.

Para fechar o show do intervalo, Snopp Dogg e Dr. Dre em dueto cantaram em grande estilo, com o hit ” ‘Still D.R.E.'”. A performance também reuniu todos os cinco em cima do palco montado entre o estádio.

Campeões do Super Bowl na NFL

Vinte times já soltaram o grito de campeão em toda a história da NFL ao ganharem o Super Bowl. Com seis títulos cada, Pittsburgh Steelers e New England Patriots são os maiores vencedores. Logo atrás, com cinco, estão Dallas Cowboy e San Francisco 49ers.

No entanto, as equipes Tennessee Titans, Atlanta Falcons, San Diego Chargers, Bufallo Bills, Minnesota Vikings, Arizona Cardinals, Detroit Lions, Cleveland Browns, Jacksonville Jaguars, Houston Texans e Carolina Panthers nunca conquistaram um título.

Confira a seguir a lista completa de todos os campeões do Super Bowl.

Pittsburgh Steelers – 6 títulos (1975, 1976, 1979, 1980, 2006, 2009)

New England Patriots – 6 títulos (2002, 2004, 2005, 2015, 2017, 2019)

Dallas Cowboy – 5 títulos (1972, 1978, 1993, 1994, 1996)

San Francisco 49ers – 5 títulos (1982, 1985, 1989, 1990, 1995)

Green Bay Packer – 4 títulos (1967, 1968, 1997, 2011)

New York Giants – 4 títulos (1987, 1991, 2008, 2012

Los Angeles Raiders – 3 títulos (1977, 1981, 1984)

Washington Redskins – 3 títulos (1983, 1988, 1992)

Denver Broncos – 3 títulos (1998, 1999, 2016)

Los Angeles/St. Louis Rams – 2 títulos (2000 e 2021)

Miami Dolphins – 2 títulos (1973 e 1974)

Baltimore/Indianapolis Colts – 2 títulos (1971, 2007

Baltimore Ravens – 2 títulos (2001, 2013)

Kansas City Chiefs – 2 títulos (1070 e 2020)

Tampa Bay Buccaneers – 2 títulos (2003, 2021)

New York Jets – 1 título (1969)

Philadelphia Eagles – 1 título (2018)

Seattle Seahawks – 1 título (2014)

New Orleans Saints -1 título (2010)

Chicago Bears – 1 título (1986)

Leia também:

Assista ao trailer do show do intervalo no Super Bowl 2022