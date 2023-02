Tom Brady e Gisele vão voltar? Atleta anuncia aposentadoria da NFL

Tom Brady, ídolo do futebol americano com sete títulos do Super Bowl, anunciou a aposentadoria nesta quarta-feira, 1º de fevereiro, através das redes sociais. Este é o segundo anúncio depois do jogador ter se aposentado pela primeira vez. Gisele Bündchen, modelo e ex-mulher do atleta, lhe desejou boa sorte.

Aos 45 anos, esta é a segunda vez que o atleta diz que vai largar o esporte. Na primeira semana de fevereiro em 2022, ele anunciou a aposentadoria, mas logo voltou atrás. Foram 23 temporadas e sete títulos de Super Bowl na carreira.

Em post publicado nas redes sociais nesta quarta, Brady afirma que agora o anúncio é "de verdade". "Eu amo minha família, eu amo meus companheiros, eu amo meus amigos, eu amo meus treinadores, eu amo futebol. Eu amo todos vocês. Estou verdadeiramente grato neste dia. Obrigado", escreveu o atleta.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tom Brady (@tombrady)



Qual o motivo da separação de Gisele e Tom Brady?

Com o anúncio da aposentadoria de Tom Brady em 2023, o assunto do divórcio entre o jogador norte-americano e a modelo brasileira Gisele Bündchen voltou à tona. O fato da modelo ter comentado na publicação do ex-marido deixou o assunto ainda mais em alta.

Isso porque, em outubro de 2022 o casal se separou oficialmente. O motivo foi, segundo os jornais e tabloides internacionais, a demora em Brady de se aposentar do esporte e o fato de confirmar a não aposentadoria em 2021 e 2022 sem consultar a esposa. Além disso, Tom estaria afastado da família, o que Gisele não aprovava.

Em fevereiro de 2022, ele confirmou o retorno ao futebol. Gisele se sentiu traída e o casamento dos dois estremeceu totalmente. Segundo a Vogue, ele havia prometido ficar com a família uma semana antes.

Agora, com o novo anúncio de aposentadoria, será que pode rolar um retorno do casamento entre Gisele Bündchen e Tom Brady, um dos canais mais badalados do mundo dos famosos?

Nenhum dos dois se pronunciou sobre uma possível volta.

A web, claro, já criou suas teorias sobre uma possível reconciliação do casal.

quando você achar que tomou uma decisão ruim, lembre de Tom Brady, que se aposentou a pedido da família, voltou atrás semanas depois, terminou um casamento c/ Gisele Bundchen por isso, teve uma temporada ruim, foi eliminado p/ um time bem mais ou menos e aí aposentou de novo. — João Pedro Fragoso (@jotapfragoso) February 1, 2023

o Tom Brady realmente se separou da GISELE BUNDCHEN porque não conseguia ficar sem jogar futebol americano aí seis meses depois ele anuncia aposentadoria pq aparentemente agora consegue ficar sem jogar futebol americano — Cezar Black & White (@marcolinomths) February 1, 2023

Outros, no entanto, não aprovam que o casal volte.

Tom Brady anunciou a aposentadoria de vez, depois de literalmente, perder tudo quando desaponsentou... Enqto isso a Gisele TA BELISSIMA fotografando em miami! É sobre isso, VAI GISEELEEE! https://t.co/TlP0wQopya pic.twitter.com/5HQVezopgw — Lais Souza (Lay) (@verdadesdalay) February 1, 2023

o tom brady na porta da gisele dps de postar aquele vídeopic.twitter.com/3OGb8X7WEp — nine. | AY-YO (@tsocialntwork) February 1, 2023



