Guia completo de onde assistir o Mundial de Clubes 2023

O Mundial de Clubes 2023 vai começar. Flamengo e Real Madrid vão disputar o título de melhor equipe do mundo entre 1 e 11 de fevereiro no Marrocos, nas cidades de Tanger e Rabiot. Mas como assistir aos jogos ao vivo na televisão? Onde vai passar de graça e online?

Os seis campeões dos continentes e o convidado do país-sede jogam o Mundial de Clubes da FIFA. São eles o Flamengo (América do Sul), (Real Madrid (Europa), Seattle Sounders (América do Norte, Central e Caribe), Al Ahly (África), Al Hilal (Ásia) e Auckland City (Oceania), e o Wydad Casablanca (País-sede).

Como assistir os jogos do Mundial de Clubes 2023 na TV?

A Rede Globo é a detentora dos direitos de transmissão do Mundial de Clubes da FIFA. A emissora venceu outras emissoras no processo de negociação para comprar o direito de passar qualquer embate que quiser na TV aberta e nos canais fechados.

O torcedor pode assistir aos jogos do Mundial de Clubes 2023 na Globo, pela TV aberta, e no SporTV, disponível apenas em operadoras de TV por assinatura ao vivo.

GLOBO

Dona dos direitos de imagens, a Rede Globo é quem vai transmitir o Mundial em todo o Brasil com exclusividade. No entanto, a emissora na TV aberta só exibirá os jogos do Flamengo.

O Flamengo estreia na terça-feira, 7 de fevereiro, na semifinal contra o vencedor do duelo entre Al Hilal ou Wydad Casablanca. Depois, se vencer o jogo, vai disputar a final contra o outro ganhador da semifinal.

A narração dos jogos do Mundial vai ser de Luís Roberto e os comentários de Junior e Roger Flores direto dos estádios de Marrocos. Além disso, o canal também exibe a final mesmo que o Flamengo não esteja nela.

Além da transmissão dos jogos do Flamengo, a Globo também transmite a chegada do time ao país-sede e uma cobertura completa com a apresentação de Alex Escobar no 'Globo Esporte' no país africano, além dos repórteres Eric Faria, Carlos Gil e Richard Souza.

SPORTV

Na TV fechada, o SporTV é quem possui os direitos da competição. Diferente da Globo, a emissora de esportes vai transmitir todos os jogos do Mundial de Clubes 2023 para todo o Brasil ao vivo.

Porém, os canais só estão disponíveis em operadoras de TV por assinatura como o DirecTV GO, Sky, Claro, Vivo e a Oi. Isso significa que o torcedor precisa ser cliente das plataformas.

Além dos jogos, o canal também fica de olho no embarque rubro-negro no Marrocos. Os jogos terão a narração de Gustavo Villani e Julio Oliveira, com os comentaristas Ledio Carmona, Ricardinho, Paulo Nunes, Renata Mendonça e Paulo César de Oliveira.

O SporTV prepara uma programação especial na cobertura do Mundail. O programa 'Redação SporTV' será feito direta temente do Marrocos, com apresentação de Marcelo Barreto.

Onde assistir o Mundial online?

O Mundial de Clubes também está disponível para quem gosta de acompanhar tudo online. Dá para assistir no celular ou até no computador.

O GloboPlay retransmite as imagens dos seus canais, enquanto o FIFA+ e o canal do Casimiro exibem de graça todos os jogos da competição no futebol.

GLOBOPLAY

Como a Rede Globo detém os direitos de transmissão do Mundial, o torcedor pode assistir também os jogos no GloboPlay, plataforma digital de streaming sob demanda, desenvolvida e operada pela Globo.

Dá para assistir a transmissão da Globo de graça no GloboPlay, sem ser assinante do produto. Basta acessar a plataforma, se cadastrar na Conta Globo com email e a senha, ou entrar com a conta no Facebook, Apple ou Google e escolher a opção "Agora na TV".

Para quem é assinante do streaming, dá para acompanhar o canal SporTV ao vivo. O GloboPlay está disponível no aplicativo para celular, tablet e smartv, se o aparelho for compatível e também pelo navegador no site (www.globoplay.globo.com).

CAZÉ TV

A grande novidade do Mundial de Clubes é a transmissão 100% gratuita no canal CazéTV, tanto no Youtube como na Twitch.

O influenciador Casimiro transmitiu jogos da Copa do Mundo do Catar em 2022. O sucesso foi tanto que o seu canal nas redes sociais vai exibir também o Mundial de Clubes. É de graça e o torcedor não paga nada para acompanhar todos os jogos da competição, desde a primeira fase até a final.

Basta acessar o site do Youtube ou Twitch, procurar por CazéTV e clicar no link ao vivo da partida que quer assistir. Dá para sintonizar no aplicativo para dispositivos móveis ou até no site pelo computador.

FIFA +

Outra possibilidade para acompanhar os jogos do Mundial de Clubes 2023 com Flamengo e Real Madrid é o serviço de streaming FIFA+.

Novidade da entidade de futebol, a plataforma transmite de graça os jogos por todo o Brasil. O sinal é aberto e o torcedor encontra todo o conteúdo dos jogos no site (www.fifa.com) e também no aplicativo para celular ou tablet.

Tudo o que você precisa fazer é se cadastrar com email e senha no portal. Daí, poderá ter acesso completo na página da FIFA para assistir aos jogos.

Chaveamento e jogos

O Mundial de Clubes é composto por cinco fases: os playoffs, as quartas de final, semifinal, disputa pelo terceiro lugar e a final.

No tradicional modelo mata-mata, quem vence passa de fase e quem perde se despede mais cedo. Sete equipes disputam o Mundial no Marrocos este ano, sendo seis representantes dos continentes e o convidado do país-sede.

Em caso de empate, a prorrogação tem início na partida. Se a igualdade persistir a disputa de pênaltis é que define quem avança na competição.

Os times da América do Sul e Europa entram a partir da semifinal.

Primeira fase (Quarta-feira, 01/02)

Al Ahly x Auckland City - 16h (Horário de Brasília)

Estádio Ibn Batouta, em Tanger, no Marrocos

Quartas de final (Sábado, 04/02)

Seattle Sounders x Vencedor dos playoffs (Al Ahly/Auckland City) - 14h30 (Horário de Brasília)

Estádio Ibn Batouta, em Tanger, no Marrocos

Wydad Casablanca x Al Hilal - 11h30 (horário de Brasília)

Estádio Príncipe Moulay Abdellah, em Rabito, no Marrocos

Semifinal (Terça-feira, 07/02)

Flamengo x Vencedor das quartas 2 (Al Hilal ou Wydad Casablanca) - 16h (horário de Brasília)

Estádio Ibn Batouta, em Tanger, no Marrocos

Semifinal (Quarta-feira, 08/02)

Real Madrid x Vencedor das quartas 1 (Seattle Sounders ou vencedor plaoyffs) - 16h (Horário de Brasília)

Estádio Príncipe Moulay Abdellah, em Rabito, no Marrocos

Final (Sábado, 11/02)

Vencedor semifinal 1 x Vencedor semifinal 2 - 16h

Estádio Príncipe Moulay Abdellah, em Rabito, no Marrocos

Disputa 3º lugar (Sábado, 11/02)

Perdedor semifinal 1 x Perdedor semifinal 2 - 12h30 (meio dia e meio)

Estádio Príncipe Moulay Abdellah, em Rabito, no Marrocos

Como funciona o Mundial?

O formato tradicional do Mundial de Clubes conta com sete participantes no sistema mata-mata. Quem vencer avança de fase, enquanto quem perde está eliminado.

Os representantes da Oceania e país-sede dão início na competição nos playoffs. Quem vence terá pela frente o elenco da Concacaf nas quartas de final, enquanto os campeões da África e Ásia se enfrentam do outro lado da chave.

O campeão da Europa e América do Sul entram na semifinal, jogando contra o vencedores das quartas. Daí, quem ganha vai para a final e quem perde disputará o terceiro lugar.

O novo Mundial de Clubes da FIFA deve ficar para 2024 ou 2025. Tudo vai depender do orçamento da entidade e o decorrer da temporada.

