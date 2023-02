VÍDEO: como foi o show da Rihanna no Super Bowl 2023

Confira os melhores momentos do show da Rihanna no Super Bowl. Foto: Reprodução Instagram @badgalriri

Cantora tomou conta do show do intervalo no Super Bowl, a decisão da temporada na NFL, entre Chiefs e Eagles neste domingo, 12 de fevereiro

De volta aos palcos depois de cinco anos, a cantora Rihanna agitou o público na noite deste domingo, 12 de fevereiro, com a sua performance no show do intervalo do Super Bowl 2023 no State Farm Stadium, em Glendale, no estado de Arizona. Com uma super produção, Riri fez os torcedores cantarem seus maiores hits. Confira os melhores momentos e a repercussão na internet e os vídeos.

Melhores momentos do Show da Rihanna no Super Bowl

Rihanna levou o público do State Farm Stadium à loucura na noite deste domingo.

A cantora entrou ao palco às 22h28, horário de Brasília, vestindo um casaco, tênis e macacão vermelho. Com uma plataforma no ar e um palco com as luzes em branco e vermelho, cantora começou o show do intervalo com "Bitch Better Have my Money". Quando ela apareceu no telão, o público do estádio gritou o seu nome e aplaudiu a artista.



Na sequência, RiRi cantou "Where Have You Been", e até deu uma palhinha de "Only Girl (In The World)", hit que encantou os fãs ao redor do mundo.

Depois, ela surpreendeu com "Rude Boy", outro hit da sua carreira, mas com uma pequena semelhança com o Brasil: uma mistura de funk.

Confira o funk no Super Bowl.

Simplesmente Rihanna colocando FUNK no intervalo do #SuperBowl! Que mulher! pic.twitter.com/7k7HxTI1Ge — BCharts (@bchartsnet) February 13, 2023

E, claro, não poderia faltar "Work". Rihanna botou para quebrar no Super Bowl 2023. Ela não foi até o chão, mas os dançarinos vestidos de branco a representaram.



A música "Wild Thoughts", hit que cantou em sua apresentação no Grammy de 2018, quando fez show pela última vez a carreira, também estava no setlist.



Ainda teve espaço para "Pour It Up". Outro sucesso, que veio na sequência, foi "All Of The Lights". A música é uma parceria com Kanye West e Kid Cudi. Neste momento, novos dançarinos vieram do gramado para o palco de Riri, e as luzes se apagaram.



Rihanna aproveitou até mesmo para fazer o famoso "merchan" de sua marca de maquiagem, Fenty Beauty. Em certo momento diante das câmeras, ela aparece maquiagem retocando o batom.

Teve espaço para "Run This Town" e uma das músicas que transformou sua carreira: "Umbrella".

Confira o trechinho da música no show da Rihanna no Super Bowl 2023.

Rihanna fechou o show do intervalo do Super Bowl 2023 com "Diamonds", um de seus maiores hits.

🚨VEJA: O momento em que Rihanna fez a performance de ‘Diamonds’ no #SuperBowl pic.twitter.com/CyYX69mm7F — CHOQUEI (@choquei) February 13, 2023



Confira o setlist completo do show de Rihanna no Super Bowl:

Bitch Better Have My Money

Where Have You Been

Only Girl (In The World)

We Found Love

Rude Boy

Work

Wild Thoughts

Pour It Up

All Of The Lights

Run This Town

Umbrella

Diamonds

Final da NFL na temporada

Philadelphia Eagles e Kansas City Chiefs disputam o título da temporada na NFL, a liga de futebol americano profissional, neste domingo, 12 de fevereiro, em Arizona, nos Estados Unidos.

Esta é apenas a 57ª edição do evento. Os elencos mantém uma disputa acirrada dentro de campo até o show de Rihanna no intervalo.

Os Eagles vão vencendo, mas tudo pode acontecer até o fim do Super Bowl 2023.

