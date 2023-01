O que é a Wild Card na NFL? Entenda a rodada de disputas em 2023

Estão definidos os playoffs da NFL em 2023. Entre as catorze equipes classificadas, apenas doze entram em campo no próximo fim de semana, 14 de janeiro, para disputar o Wild Card, a primeira rodada dos playoffs da liga de futebol americano nos Estados Unidos, onde quem perder está fora da disputa pelo tão sagrado anel de campeão na temporada

Mas como funciona a etapa? Quais times vão jogar em 2023? Entenda o processo dos playoffs.

O que é o Wild Card na NFL?

O Wild Card é a primeira rodada dos playoffs da temporada na NFL, onde apenas doze equipes jogam a etapa.

No total, catorze times se classificam para os playoffs da competição. Entre as duas conferências, Nacional e Americana, as melhores campanhas de cada divisão (quatro divisões sendo Leste, Oeste, Sul e Norte entre as duas Conferências) avançam para os playoffs, incluindo os "campeões" e responsáveis pela melhor campanha de toda a sua Conferência.

Não existe uma regra, por exemplo, onde até três times da mesma divisão podem avançar. Para determinar os jogos do Wild Card, a regra se aplica da seguinte maneira:

equipe de campanha 2-7 equipe de campanha

equipe de campanha 3-6 equipe de campanha

equipe de campanha 4-5 equipe de campanha

Os dois times com a melhor campanha em cada Conferência (Americana e Nacional) ganham uma semana de folga, pois não jogam a rodada Wild Card, como determina o regulamento da NFL.

Desta rodada Wild Card sairão seis classificados (ou seeds" no termo em inglês) para a semifinal de cada Conferência, também chamada de Divisional. Em cada lado das chaves quatro equipes jogam em dois confrontos, os três classificados do Wild Card mais o time campeão da Conferência que não jogou a Wild Card.

Assim, terminado a semifinal, os vencedores avançam para a final em cada chave onde brigarão para serem campeões da Conferência Nacional ou Americana. Os dois campeões vão para o Super Bowl em Arizona.

Data da primeira rodada dos playoffs da NFL 2023

A liga norte-americana já definiu a data dos playoffs na temporada. Serão seis jogos no fim de semana.

Os confrontos do Wild Card começam no sábado, 14 de janeiro, seguindo até a próxima segunda, 16, com dois ou até três jogos por dia em horários alternados. Os locais também foram determinados pela NFL.

Somente os dois times com as melhores campanhas em cada conferência não jogam o Wild Card.

A escala de transmissão de cada jogo ainda não foi definida. Confira a seguir as datas do Wild Card nos playoffs da temporada 2023 da NFL.

SÁBADO, 14/01:

San Francisco 49ers x Seattle Seahawks

Horário: 18h30 (horário de Brasília)

Local: Levi's Stadium, em Santa Clara, Califórnia

Jacksonville Jaguars x Los Angeles Chargers

Horário: 22h15 (horário de Brasília)

Local: EverBank Field, na Flórida

DOMINGO, 15/01:

Buffalo Bills x Miami Dolphins

Horário: 15h (horário de Brasília)

Local: Bills Stadium, em Buffalo, Nova Iorque

Minnesota Vikings x New York Giants

Horário: 18h30 (horário de Brasília)

Local: U.S. Bank Stadium, em Minneapolis, Minnesota

Cincinnati Bengals x Baltimore Ravens

Horário: 22h15 (horário de Brasília)

Local: Paul Brown Stadium, em Ohio

SEGUNDA-FEIRA, 16/01:

Tampa Bay Buccaneers x Dallas Cowboys

Horário: 22h15 (horário de Brasília)

Local: Raymond James Stadium, na Flórida

Onde assistir a NFL?

No Brasil, a NFL é transmitida na Rede TV e nos canais ESPN aos finais de semana e em seletos dias da semana de acordo com o calendário de transmissão da temporada.

Pela TV aberta em todo o Brasil, o canal da Rede TV transmite um jogo por rodada de graça e ao vivo. O canal é o único responsável pelos direitos de transmissão do campeonato de futebol americano.

Já nos canais pagos a ESPN é a detentora dos direitos de imagens da NFL. Com até três ou quatro jogos por rodada aos finais de semana, a emissora exibe para os torcedores as emoções dos confrontos. Também dá para assistir através do Star +, plataforma de streaming que retransmite as imagens do canal.

