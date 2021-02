VÍDEO: Tom Brady extrapola em comemoração e sai carregado

Campeão do Super Bowl pela sétima vez em sua carreira, Tom Brady aproveitou a comemoração para ‘beber uns goles a mais’ e saiu carregado por uma segurança na festa do título. A equipe do quaterback, Tampa Bay Buccaneers, resolveu colocar a delegação do time em uma embarcação na baía de Tampa, e os jogadores extravasaram. No entanto, o camisa 12 passou dos limites e inclusive arremessou o troféu Vince Lombardi de um barco para o outro.

Em sua repostagem do vídeo, Brady escreveu: “apenas um pouco de tequila de abacate”, brincando em referência ao seu estado.

Veja o vídeo de Brady carregado na comemoração

Noting to see her…just litTle avoCado tequila https://t.co/vew2otBw5T — Tom Brady (@TomBrady) February 10, 2021

A ideia do evento promovido pela franquia, teve o objetivo de tentar aproximar os jogadores da torcida. Tradicionalmente, os torcedores se reúnem e costumam organizar enormes aglomerações para assistir o desfile dos atletas com o troféu de campeão. No entanto, devido à pandemia da Covid-19, a comemoração teve que ser diferente. Por isso, diversos barcos acompanharam a comemoração, mas com 15 metros de distância de uma embarcação para a outra.

Se um QB jovem faz esse papelão que o Brady fez.. a imprensa americana colapsaria. pic.twitter.com/DpVjQYAGho — Eberson – SUPER BOWL (@ebersonfootball) February 11, 2021

Tampa campeão do Super Bowl

Por 31 a 9, o Tampa Bay Buccaneers superou o Kansas City Chiefs no domingo (07) no Estádio Raymond James Stadium, em Tampa, e tornou-se campeão do Super Bowl 2021. Em sua primeira temporada pelo time da Flórida, Tom Brady chegou até a final e de quebra conquistou o seu 7º anel da carreira. Ademais, este é o segundo título da história do Buccaneers, tendo conquistado o último em 2002.

Embora tenha sete títulos do Super Bowl, este é o primeiro pela equipe da Flórida. Isso porque nas seis anteriores, o camisa 12 atuava pelo New England Patriots. No entanto na última temporada, trocou de franquia após uma temporada ruim no clube da Nova Inglaterra.

Brady e Gisele

Casado com a modelo brasileira desde 2009, juntos, o famoso casal tem dos dois filhos, Vivian (8 anos) e Benjamin (11 anos). No entanto, o QB também é pai de John (13 anos), de seu relacionamento com a atriz Bridget Moynahan.