Oitavas de final da Libertadores: o que esperar do sorteio desta sexta

Após a conclusão da última rodada da fase de grupos nesta quinta-feira (22), definiram-se todos os classificados às oitavas de final da Libertadores. Dos sete brasileiros no torneio, apenas o São Paulo FC ficou pelo caminho e não avançou de fase, mas conseguiu se garantir na Sul-Americana.

Agora, a CONMEBOL realiza o sorteio nesta sexta-feira (23), às 12h (horário de Brasília), para definir os confrontos das oitavas de final da Libertadores e consequentemente o chaveamento das outras fases.

Vale lembrar que, no sorteio, as equipes classificadas em primeiro lugar de seus grupos ficam no pote 1, e enfrentam as equipes que se garantiram na segunda colocação, as do pote dois.

Dentre as equipes brasileiras, quatro estão no primeiro pote, e no entanto duas no segundo.

Confira os classificados às oitavas de final da Libertadores:

Pote 1:

Palmeiras (BRA)

Santos (BRA)

Flamengo (BRA)

Nacional (URU)

Boca Juniors (ARG)

River Plate (ARG)

Grêmio (BRA)

Jorge Wilstermann (BOL)

Pote 2:

Racing (ARG)

Guaraní (PAR)

Del Valle (EQU)

LDU (EQU)

Athletico PR (BRA)

Internacional (BRA)

Delfín (EQU)

Libertad (PAR)

Com a divisão das equipes em potes, o sorteio pode colocar frente a frente nas oitavas, duelo gigante entre equipes da Argentina, visto que Boca e River estão no pote 1 e Racing no 2.

No entanto, pode-se ter também grandes confrontos brasileiros e até mesmo um Gre-nal nas oitavas da Libertadores.

Onde assistir o sorteio das oitavas de final da Libertadores?

Marcado para às 12h (horário de Brasília), o sorteio das oitavas da Libertadores terá cobertura ao vivo da TV , mas será na rede fechada, pela Fox Sports.