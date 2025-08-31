Onde assistir a corrida de F1 hoje no GP da Holanda 2025
Piastri larga na pole para o Grande Prêmio da Holanda hoje
Neste domingo, 31 de agosto, ocorre o Grande Prêmio da Holanda de Fórmula 1, no Circuito Zandvoort. Veja como e quando você pode assistir à corrida da F1. A disputa começa às 10h (de Brasília).
Como assistir a Fórmula 1 na Band
A rodada da temporada de F1 de 2025 no GP da Holanda começa às 10h, horário de Brasília. No Brasil, a Fórmula 1 é transmitida ao vivo pela Band, com narração de Sergio Mauricio “no capricho” e reportagem de Mariana Becker.
Até lá, o público do Brasil pode assistir ao vivo pelo canal Band, na TV ABERTA para todo o Brasil com transmissão gratuita, assim como o aplicativo BandPlay disponível para Android e iOS e o site da Band ao vivo (www.www.band.uol.com.br).
Essas são as últimas corridas na Band. Em 2026, a TV Globo exibirá as etapas.
Pista do GP holandês – Zandvoort
Retornando ao calendário da F1 em 2021 após uma ausência de 25 anos, o Grande Prêmio da Holanda se tornou talvez o maior evento de festa do calendário.
Os fãs leais de Verstappen lotam a pista aos milhares enquanto uma música eletrônica ensurdecedora ecoa pelo circuito e pelas festas de rua ao redor durante todo o fim de semana.
Anthony Davidson e Damon Hill pegam suas bicicletas para analisar o circuito de Zandvoort
A pista em si é muito popular entre os pilotos, que a descrevem como “antiquada” e “bem insana” desde que o esporte retornou lá.
Às vezes é difícil apreciar as ondulações marcantes do circuito na televisão, com a pista posicionada em dunas de areia próximas à costa do Mar do Norte, criando mudanças naturais de altitude.
A melhor chance de ultrapassagem tradicionalmente acontece na primeira curva, que tem o nome maravilhoso de Tarzan, com a curva larga criando potenciais aberturas.