Onde assistir a luta de José Aldo x Zambrano no Boxe hoje ao vivo (10/02)

José Aldo e Emmanuel Zambrano disputam no boxe nesta sexta-feira, com transmissão exclusiva no streaming

Tem estreia no Boxe hoje! José Aldo, o brasileiro ídolo no UFC, decidiu se aventurar em diferentes categorias. Nesta sexta-feira, 10 de fevereiro, ele enfrenta o argentino Emmanuel Zambrano, pela categoria até 63,5kg, em duelo programado para seis rounds na Arena Upper, no Rio de Janeiro. O evento começa às 21h (Horário de Brasília).

O Shooto Brazil Boxing reúne grandes nomes do esporte em um evento recheado de emoções, incluindo o amazonense José Aldo, ex-campeão peso-pena e futuro Hall da Fama do UFC. Aldo se aposentou em agosto do ano passado depois de conquistar o cinturão no WEC e do UFC, com 31 vitórias e dezessete nocautes.

Zambrano, apelidado de "Gula", tem 33 anos e já disputou três lutas de boxe nos anos de 2019 e 2020, mas perdeu em todas. Também vão participar do evento nesta sexta os ex-atletas Iuri Alcântara, Ildemar Alcântara, Johnny Eduardo e Hernani Perpetuo.

Confira o texto para saber onde assistir a luta de boxe de José Aldo e todos os detalhes do Card da sexta-feira.

Onde vai passar a luta de José Aldo no boxe hoje

A luta de José Aldo no boxe hoje vai passar no UFC Fight Pass, serviço de streaming disponível para assinantes em todo o Brasil.

O evento começa às 21h (Horário de Brasília), mas a luta entre Aldo e Zambrano só deve acontecer mais tarde nesta sexta-feira, próximo da madrugada de sábado.

O evento de boxe não tem transmissão em canais de TV. A única maneira de acompanhar é através do UFC Fight Pass, plataforma oficial das artes marciais para os brasileiros.

A narração vai ser de narração de André Azevedo, com comentários de Carlão Barreto.

Dá para assistir no computador, pelo site, ou nos aplicativos em dispositivos móveis. O valor do UFC Fight Pass é R$ 29,90 mensal ou R$ 298,80 anual.

Card Completo de boxe hoje

Além da disputa de José Aldo nesta sexta-feira, o Shooto Brazil Boxing também traz outras disputas nesta sexta-feira para o torcedor acompanhar.

Confira o card completo.

CARD PRINCIPAL

José Aldo x Emmanuel Zambrano

Hernani Perpétuo x Ildemar Marajó

Johnny Eduardo x Iuri Marajó

Marlon Sandro x Marcos Vina

Alexandre Mendes x Ernane Pimenta Daniel Brum x Guidson Matias

CARD PRELIMINAR

Charles Oliveira x Pedro Figueiredo

Edson "Kalango"Araujo x Pedro Ribeiro

Alisson Monte x Filippi Oliveira

Douglas Bala Andrade x Willian Ricardo

Kalil Paiva x Diego Paixão

Felipe Sanches x William Umpierre

