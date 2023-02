Mundial de Clubes 2023: guia de onde assistir ao vivo na TV e online

Saiba onde assistir aos jogos do Mundial de Clubes na temporada com Flamengo e Real Madrid na disputa

Os campeões de cada continente e o representante da nação anfitriã jogam o Mundial de Clubes 2023 em busca do título de melhor equipe do mundo. Realizado no Marrocos, a competição será disputada entre 1º e 11 de fevereiro nas cidades de Tanger e Rabat com quatro fases. Saiba onde assistir ao Mundial e todos os detalhes.

O Flamengo e o Real Madrid começam a jogar o Mundial a partir da semifinal. Eles vão enfrentar os vencedores das quartas de final.

A edição remete à temporada 2022, já que o torneio seria realizado em dezembro do ano passado mas devido à Copa do Mundo do Catar, teve de ser adiada para o início de 2023. Quanto ao local, a FIFA determinou Marrocos pelo grande sucesso da seleção no Mundial de futebol.

Confira AQUI a tabela completa de jogos do Mundial de Clubes

Onde assistir o Mundial de Clubes 2023 na TV?

Os jogos do Mundial de Clubes da FIFA serão transmitidos na Globo e SporTV pela TV aberta e na TV por assinatura ao vivo.

O Grupo Globo adquiriu os direitos de transmissão do campeonato de futebol internacional tanto no canal aberto como na TV paga. A LiveMode, empresa responsável pelas imagens do torneio, negociou e comercializou as imagens com a emissora carioca.

Na TV aberta, a Globo vai transmitir somente os jogos do Flamengo no Mundial de Clubes para todo o Brasil ao vivo e de graça. Luís Roberto será o encarregado de contar a história do Rubro-Negro ao lado dos comentaristas Junior e Roger Flores direto de Marrocos. Caso o Flamengo não jogue a final, a Globo vai passar mesmo assim.

Já o canal SporTV, disponível apenas em operadoras de TV por assinatura, será o responsável por transmitir os sete jogos da competição em todo o Brasil. Aqui, Gustavo Villani e Julio Oliveira vão narrar enquanto os comentaristas vão ser Ledio Carmona, Ricardinho, Paulo Nunes, Renata Mendonça e Paulo César de Oliveira.

Como assistir os jogos do Mundial online?

Para o torcedor que gosta de acompanhar tudo online, as opções de transmissão no Mundial de Clubes são GloboPlay, FIFA+ e o canal do CazéTV no Youtube e Twitch.

Como é responsável pelos direitos de transmissão, a Globo também vai exibir os jogos da competição na sua plataforma de streaming por demanda, o GloboPlay. Somente assinantes tem direito ao conteúdo.

Mas para quem não tem assinatura no streaming, dá para acompanhar nos canais Casimiro pelo Youtube e Twitch. Ambas as plataformas estão disponíveis de graça sem mesmo precisar de cadastro. O torcedor pode curtir pelo computador ou aplicativos no celular, tablet, smartv ou videogames.

Outra novidade para assistir ao Mundial de Clubes 2023 é o FIFA+. No ano passado, a plataforma exibiu todos os jogos da Copa do Mundo no Catar. Os brasileiros podem assistir aos sete jogos do Mundial ao vivo no site (www.fifa.com) precisando apenas do cadastro com email e senha.

Quem vai jogar o Mundial 2023?

Sete equipes vão jogar o Campeonato Mundial de Clubes da FIFA no cenário do futebol internacional. Seis deles representam um continente, enquanto o sétimo garante a vaga como convidado por ser o país anfitrião do torneio, no caso o Marrocos.

Cada um deles chega até aqui após vencer o maior torneio do seu continente. No caso da América do Sul, por exemplo, é a Libertadores, e no caso da África é a Liga dos Campeões da África, e assim por diante. O Flamengo e o Real Madrid são os destaques da temporada. Os dois entram apenas na semifinal, e só podem se enfrentar na grande final.

Saiba quais são os times que vão jogar o Mundial.

AMÉRICA DO SUL : Flamengo (Brasil)

: Flamengo (Brasil) EUROPA : Real Madrid (Espanha)

: Real Madrid (Espanha) AMÉRICA DO NORTE, CENTRAL E CARIBE (Concacaf): Seattle Sounders (Estados Unidos)

Seattle Sounders (Estados Unidos) ÁSIA : Al Hilal (Arábia Saudita)

: Al Hilal (Arábia Saudita) OCEANIA : Auckland City (Nova Zelândia)

: Auckland City (Nova Zelândia) ÁFRICA : Al Ahly (Egito)

: Al Ahly (Egito) PAÍS SEDE: Wydad Casablanca (Marrocos)

Leia também:

Que dia o Flamengo joga pelo Mundial de Clubes 2023