Onde assistir ao torneio Sul-Americano de Vôlei Feminino 2021?

Após conquistar a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio, as meninas do vôlei estão de volta nas quadras para disputar mais um título importante na história do Brasil. O Torneio Sul-Americano de Vôlei Feminino tem início na próxima quarta-feira, 15 de setembro, com cinco seleções. Mas onde assistir aos jogos do Brasil?

Onde vai passar os jogos do Sul-Americano de Vôlei Feminino 2021?

O Torneio Sul-Americano de Vôlei Feminino será transmitido pelo SporTV 2, canal da Globo, disponível somente em operadoras por assinatura. Dessa maneira, se você quiser acompanhar todos os passos da Seleção Brasileira, deve encontrar o pacote que melhor condiz com as suas necessidades e, assim, não perder nenhum jogo.

Até o momento, apenas os jogos do Brasil estão na grade de programação com exclusividade do SporTV mas, assim como no masculino, é esperado que confrontos das outras seleções também sejam transmitidos ao vivo.

Por fim, o Brasil estreia na competição contra o Peru na quarta-feira, 15 de setembro, a partir das 19h30 (horário de Brasília), na Colômbia, a sede do torneio este ano. A seleção é a maior vencedora de títulos, com 32 medalhas conquistadas ao longo dos anos.

Programação do Sul-Americano de Vôlei Feminino 2021

Cinco seleções participam do Torneio Sul-Americano de Vôlei Feminino 2021. São elas Brasil, Colômbia, Argentina, Peru e Chile. Assim como no masculino, o feminino também será disputado em turno único, ou seja, quatro rodadas serão realizadas onde a equipe que somar mais pontos até o domingo é a grande campeã com a medalha de ouro e um belíssimo troféu para levar para casa.

Brasil x Peru – Quarta-feira, 15/09, às 19h30 (SporTV 2)

Colômbia x Chile – Quarta-feira, 15/09, às 21h30

Brasil x Argentina – Quinta-feira, 16/09, às 19h30 (SporTV 2)

Colômbia x Peru – Quinta-feira, 16/09, às 21h30

Brasil x Chile – Sexta-feira, 17/09, às 19h30 (SporTV 2)

Argentina x Peru – Sexta-feira, 17/09, às 21h30

Chile x Peru – Sábado, 18/09, às 19h30

Argentina x Colômbia – Sábado, 18/09, às 21h30

Chile x Argentina – Domingo, 19/09, às 19h30

Brasil x Colômbia – Domingo, 19/09, às 21h30 (SporTV 2)

Jogadoras do vôlei do Brasil

José Roberto Guimarães, o técnico da seleção de vôlei feminino, convocou 12 atletas para jogar pelo Brasil na competição sul-americana em Barrancabermeja, na Colômbia, na segunda semana de setembro. Entre as jogadoras da lista do treinador, nove delas participaram dos Jogos Olímpicos de Tóquio

Levantadoras: Macris e Roberta

Macris e Roberta Oposta: Rosamaria e Lorenne

Rosamaria e Lorenne Ponteiras: Gabi, Natália, Ana Cristina e Kasiely

Gabi, Natália, Ana Cristina e Kasiely Centrais: Carol Gattaz, Carol, Bia e Mayany

Carol Gattaz, Carol, Bia e Mayany Líberas: Natinha e Nyeme

