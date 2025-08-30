Esporte

Onde assistir Bia Haddad hoje x Maria Sakkari no US Open 2025

Escrito por Anny Malagolini
bia haddad Getty Images

A brasileira Bia Haddad entra em quadra na noite deste sábado, 30 de agosto, e vai encarar a grega Maria Sakkari. O jogo é válido pela terceira rodada do US Open 2025 e está previsto para começar às 23h45. A tenista paulista vem de uma sequência de 4 vitórias.

Em qual canal assistir o jogo da Bia Haddad hoje

O US Open está sendo transmitido pela ESPN 2 e também pela Disney+. O jogo da Bia Haddad será realizado no Louis Armstrong Stadium, com capacidade para 14 mil pessoas.

O US Open de 2025 começa neste domingo, 24 de agosto, no USTA Billie Jean King National Tennis Center, em Queens, Nova York. Jannik Sinner e Aryna Sabalenka entram no torneio de tênis deste ano como os atuais campeões de seus títulos de simples de 2024. Mas eles terão muitas estrelas para enfrentar em quadra. Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Taylor Fritz, Jack Draper, Ben Shelton e Novak Djokovic competem no masculino. Iga Swiatek, Coco Gauff, Jessica Pegula, Mirra Andreeva, Madison Keys e Jasmine Paolini entram em quadra no feminino.

Veja o calendário do UO Open 2025

Sexta-feira, 29 a sábado, 30 de agosto: Simples masculino e feminino, 3ª rodada
Domingo, 31 de agosto – Segunda, 1º de setembro: Simples masculino e feminino, oitavas de final
Terça-feira, 2 a quarta-feira, 3 de setembro: Quartas de final de simples masculino e feminino
Quinta-feira, 4 a sexta-feira, 5 de setembro: Semifinais de simples masculino e feminino
Sábado, 6 de setembro: Final de Simples Feminino
Domingo, 7 de setembro: Final de Simples Masculino

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

Você pode gostar também

Grid de Largada da Fórmula 1 tem Piastri na Pole Position na Holanda

Treino classificatório F1 hoje: horário e onde assistir GP da Holanda 2025 sábado

Com Lancelotti, que horas é a convocação da Seleção Brasileira hoje?

Tem Fórmula 1 hoje ou não? Horário da corrida na Holanda

UFC hoje 319: horário e onde assistir Chimaev x Du Plessis

Hoje tem Fórmula 1? Próxima corrida é no GP da Holanda pela manhã

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes