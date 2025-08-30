Onde assistir Bia Haddad hoje x Maria Sakkari no US Open 2025

A brasileira Bia Haddad entra em quadra na noite deste sábado, 30 de agosto, e vai encarar a grega Maria Sakkari. O jogo é válido pela terceira rodada do US Open 2025 e está previsto para começar às 23h45. A tenista paulista vem de uma sequência de 4 vitórias.

Em qual canal assistir o jogo da Bia Haddad hoje

O US Open está sendo transmitido pela ESPN 2 e também pela Disney+. O jogo da Bia Haddad será realizado no Louis Armstrong Stadium, com capacidade para 14 mil pessoas.

O US Open de 2025 começa neste domingo, 24 de agosto, no USTA Billie Jean King National Tennis Center, em Queens, Nova York. Jannik Sinner e Aryna Sabalenka entram no torneio de tênis deste ano como os atuais campeões de seus títulos de simples de 2024. Mas eles terão muitas estrelas para enfrentar em quadra. Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Taylor Fritz, Jack Draper, Ben Shelton e Novak Djokovic competem no masculino. Iga Swiatek, Coco Gauff, Jessica Pegula, Mirra Andreeva, Madison Keys e Jasmine Paolini entram em quadra no feminino.

Veja o calendário do UO Open 2025

Sexta-feira, 29 a sábado, 30 de agosto: Simples masculino e feminino, 3ª rodada

Domingo, 31 de agosto – Segunda, 1º de setembro: Simples masculino e feminino, oitavas de final

Terça-feira, 2 a quarta-feira, 3 de setembro: Quartas de final de simples masculino e feminino

Quinta-feira, 4 a sexta-feira, 5 de setembro: Semifinais de simples masculino e feminino

Sábado, 6 de setembro: Final de Simples Feminino

Domingo, 7 de setembro: Final de Simples Masculino